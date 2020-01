Niterói - Jovens do passado contando para a geração presente quem foi Michael Jackson. Essa é a proposta do espetáculo “Violúdico Canta Michael Jackson para crianças”, que acontece nos dia 1 e 2 de fevereiro, às 17h, na Sala Nelson Pereira dos Santos. Com uma proposta diferente, o grupo Violúdico encena a trajetória do referido artista em um musical. Além dos grandes sucessos do ídolo, versões surpreendentes e paródias divertidas também serão apresentadas neste espetáculo interativo e inovador.

Resgatando a memória dos pais e do próprio elenco, que incrementou a peça com algumas experiências pessoais, o show promete oferecer uma noite mágica para toda a família, com muito humor, dança e música boa. Além disso, o espetáculo não será limitado ao espaço da apresentação: o público será convidado a subir no palco e os atores descerão à plateia.

Com texto de Felipe Moura - que assina a direção ao lado de Dieymes Pechincha - e coreografia de Mariana Dulcetti, o musical tem entradas a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) vendidas na bilheteria do local e pelo site www.bilheteriadigital.com. A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco 880, em São Domingos (entrada pelo Reserva Cultural) - Telefone: 97140-0379.