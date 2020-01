Órgãos fiscalizam crime ambiental em ação conjunta na Região Oceânica

Niterói - Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade realizaram uma vistoria na Lagoa de Piratininga após relatos de mau cheiro na água. A Secretaria de Estado do Ambiente e a concessionária Águas de Niterói, que também participaram da operação, ao lado da Secretaria Regional da Região Oceânica, identificaram o despejo irregular de efluente gorduroso no espelho d'água.

Equipes da concessionária fizeram a sucção do resíduo acumulado na saída da galeria de águas pluviais para minimizar os impactos no meio ambiente, especialmente em caso de chuva forte. As autoridades ambientais investigam a origem do despejo irregular. Os responsáveis poderão ser multados.

A Prefeitura é parceira da Águas de Niterói e do Inea no projeto "Se Liga", que verifica a ligação regular na rede coletora de esgoto em cada residência, que é de responsabilidade dos proprietários dos imóveis. Segundo dados oficiais, desde 2015 já foram feitas mais de 22 mil visitas em residências da cidade.