Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) registra a inscrição de aproximadamente 100 blocos carnavalescos e 34 festas de bairro para o Carnaval 2020 da cidade. Estes eventos somados ao desfile oficial das escolas de samba niteroienses que acontece na Rua da Conceição deverão atrair cerca de 850 mil pessoas, entre turistas e moradores, movimentando a cultura popular e a economia local.

Além dos ensaios técnicos que já estão acontecendo durante o mês de janeiro na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro, em 1º de fevereiro o carnaval de rua começa na cidade com o bloco Decide Aí, no Vital Brazil, que abre a programação do ano. O calendário completo estará disponível nos próximos dias no site www.visit.niteroi.br , o portal da Neltur na internet.

Já estão confirmados os blocos Rio Pandeiro (Icaraí), Sambaí (Concha Acústica), Cordão do Bola Branca (Canto do Rio), Banda dos Amigos (Barreto), Mancando de Ré (Largo do Marrão), Combinado 5 de Julho (Barreto), Bicho (Piratininga), Bloquinho (Campo de São Bento), Banda de Piratininga, Dominó (Santa Rosa) e Bloquete (Vital Brazil). A tradicional Banda do Ingá desta vez desfilará do Ingá até a Concha Acústica, em São Domingos. Os blocos Saias na Folia, Loucos pela Vida e Asclin fazem a folia no Centro. No Caminho Niemeyer, está confirmado o bloco Vou Zoar.

Haverá carnavais de bairro no Rio do Ouro, Caramujo, Charitas, São Francisco, Cafubá, Fonseca, Largo da Batalha, Badu, Piratininga, Barreto, Largo da Batalha, Icaraí, Santa Rosa, Ititioca, Maceió, Santa Bárbara, Engenhoca, Sapê, Ilha da Conceição, Engenho do Mato, São Lourenço, Ponta d'Areia, Itaipu e Jurujuba.