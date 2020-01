Encontro de Negócios Para Mulheres reunirá empreendedoras em Icaraí

Niterói - Acontece na próxima quinta-feira às 19h30 o Encontro de Negócios Para Mulheres, promovido pela influenciadora digital niteroiense Camila Nascimento, no restaurante Tenore localizado no final da Praia de Icaraí. A entrada é gratuita mediante inscrição prévia pelo whatsapp 97047-0066.

Na programação, após a abertura seguido do networking, com apresentações e trocas de cartões entre as participantes, a anfitriã palestra às 20h sobre "Marcas Instagramáveis" - aquelas que viralizam nas redes e geram engajamento e conexão com o público através de ambientes pensados para desenvolver experiência. Às 20h20 haverá um painel com as influenciadoras digitais Roberta Ellen (lifestyle), Fabiana Lima (moda e beleza) e Mariana Fernandes (maternidade e inclusão), todas seguidas por milhares de pessoas em suas redes sociais. E às 20h50 será a vez da palestra "Gestão 4.0", com Elaine Sabino, sobre um estilo de administração que permite às empresas interagirem e trabalharem de acordo com as expectativas de seus clientes, desde o desenvolvimento dos produtos ou serviços até a sua entrega ou execução. O encontro se encerra às 21h30 com sorteios, fotos do grupo e a despedida.

Segundo Camila, o evento surgiu da necessidade de fortalecimento de negócios locais, com foco nas mulheres empreendedoras de Niterói que buscam mais conhecimentos nas áreas de gestão, marketing e vendas, entre outras em que precisam aprimorar suas habilidades para obter melhores resultados.



"Acredito muito na rede de relacionamento e networking, e principalmente na missão e no poder de uma mulher empoderar a outra. O encontro é para todas aquelas que têm um negócio e que desejam crescer dentro de uma comunidade empreendedora que entende suas dores e necessidades, fazendo-se presente para a cooperação mútua", explica a organizadora, que define sua equipe como uma comunidade engajada para contribuir, ajudar e cooperar no crescimento de empreendimentos femininos.

Camila Nascimento trabalha com wedding business, cool hunter ("caçadora de tendências") e apresenta através de cursos e workshops em Niterói as tendências mundiais de comportamento, consumo e marketing para mulheres empreendedoras. Ela promove todo ano um concorrido workshop sobre cores e tendências, trazendo para o mais recente deles as novidades mundiais do mercado de casamento apresentados na última Semana de Moda de Barcelona.