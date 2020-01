Senac Niterói inicia curso de Metodologias Ativas na Prática Docente

O Senac Niterói abriu vagas para o curso Metodologias Ativas na Prática Docente, de aperfeiçoamento presencial de 30 horas focando a atualização profissional, com situações práticas que permitirão ao aluno vivenciar as principais metodologias ativas de aprendizagem. Rápido e de curta duração, oferece as opções de metodologias ativas disponíveis hoje para a educação, capacitando os participantes sobre as suas variadas possibilidades práticas, de acordo com o contexto de sala de aula. A ideia é oportunizar a participação maior dos alunos em sala de aula, criando situações de maior vivência prática.

O curso é voltado para estudantes de licenciatura, tutores, professores da Educação Básica, do Ensino Profissionalizante ou Ensino Superior, profissionais de diversas áreas do conhecimento com experiência em desenvolvimento de soluções educacionais para programas de educação corporativa nas modalidades presencial e/ou EAD, com experiência na mediação de treinamentos corporativos (cursos, palestras etc.) ou cursos livres. As inscrições estão abertas para turmas em fevereiro e em março e podem ser efetuadas diretamente na unidade. Para informações sobre valores, basta entrar no site www.rj.senac.br.