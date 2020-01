Gestão cultural e democracia são foco de mais uma conferência municipal

Niterói - Com o tema "Cultura e Democracia: pela implementação do Plano Municipal de Cultura", a Secretaria das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói (FAN) dão sequência a partir do mês de fevereiro à quinta Conferência Municipal de Cultura de Niterói, inaugurada em novembro de 2019 com o Seminário Internacional Cultura e Democracia. Com a participação do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), o processo de mobilização e participação seguirá com as Etapas de Conferência até a conclusão dos trabalhos na Plenária Final, que acontecerá no primeiro fim de semana de abril, nos dias dias 4 e 5.

Os eixos de condução da V Conferência são: "Cultura, Democracia e Liberdade de Expressão", "Participação Popular", "Direitos Culturais" e "Sistema Municipal de Cultura - Instrumentos de gestão". Seu objetivo é desenvolver diversas e amplas ações de consulta e diálogo em diferentes territórios da cidade, para despertar o interesse do cidadão sobre as políticas de cultura desenvolvidas em Niterói.



Na abertura da V Conferência, o Seminário Internacional Cultura e Democracia ofereceu aos participantes um amplo cenário sobre os desafios da gestão de políticas culturais na América Latina. Durante 3 dias, convidados de vários países do continente trocaram experiências e asseguraram o compromisso pela defesa da liberdade de expressão e opinião, a luta contra a censura, a valorização da diversidade e o reconhecimento dos direitos culturais como dimensão fundamental do exercício democrático. Durante o Seminário, aconteceram também encontros das Câmaras Setoriais do CMPC, além de uma assembleia do Fórum de Cultura de Niterói.

Entre 03 de fevereiro e 29 de março estão programadas 44 Etapas de Conferência Setoriais e Livres (territoriais e temáticas), cujo objetivo é fomentar o debate, mapear propostas e eleger delegados para a Plenária final. Conduzidas diretamente pelo Conselho Municipal de Política Cultural, as Etapas Setoriais abrangem temas com cadeira permanente no Conselho, como: Artes Visuais; Cadeia Criativa, Produção Cultural, Mercado Cultural e Moda; Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Material e Imaterial); Música e Arte e Cultura Urbanas; Teatro e Circo; Movimentos Sociais; Bibliotecas, Literatura, Livro, Leitura e Arquivo; Culturas e Religiões Afro-Indígenas, Grupos Étnicos, Comunidades Tradicionais e Capoeira; Comunicação Social, Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital; Dança; Audiovisual; Carnaval e Festas Populares; Equipamentos Privados de Cultura; e Artesanato e Economia Solidária.



Já as Etapas Livres Territoriais visam levar o debate cultural aos diversos territórios da cidade, como Santa Bárbara, Engenhoca, Fonseca, Riodades, Icaraí, Cubango, Largo da Batalha, Itaipu, Vital Brazil, São Domingos, Icaraí e Ingá. Em paralelo às Etapas Livres Territoriais, acontecem as "desconferências", que são ocupações dos espaços públicos com atividades artísticas, culturais, infantis, rodas de conversa e formatos mediados de diálogo para ampliar o envolvimento do conjunto da sociedade.



As Etapas Livres Temáticas pretendem debater temas como pontos de cultura e ações locais, o novo espaço cultural da Zona Norte, mulheres artesãs e questões étnicas e raciais, entre outros. Ao fim de todo o processo de mobilização, é realizada a Plenária Final - a reunião dos delegados eleitos nas Etapas de Conferência - para aprovação e priorização de propostas de implementação de objetivos, metas e ações para o Plano Municipal de Cultura.

A V Conferência Municipal de Cultura de Niterói é uma realização da Superintendência de Financiamento à Cultura (Simfic) da Fundação de Arte de Niterói (FAN), da Secretaria Municipal das Culturas, do Departamento de Participação Popular e do Conselho Municipal de Política Cultural. A Comissão Organizadora é composta paritariamente por três membros da sociedade civil e outros três do poder público, indicados pela Fundação de Arte de Niterói.

A FAN é diretamente subordinada à Secretaria Municipal de Cultura e gerencia o Teatro Municipal João Caetano, o Museu de Arte Contemporânea, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, a Igreja de São Lourenço dos Índios, o Museu Janete Costa de Arte Popular, a Biblioteca Parque Niterói, a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, a Sala Nelson Pereira dos Santos e o Solar do Jambeiro, onde se situa o Departamento de Documentação e Pesquisa.