Biblioteca Parque sedia neste fim de semana uma prévia da Nitcomics de maio

Niterói - A Biblioteca Parque sediará um evento para apresentar uma prévia da Nitcomics 2020, que ocorrerá em maio deste ano. Além de feira com todos os tipos de quadrinhos - entre lançamentos, raridades e edições especiais - o público poderá conhecer e adquirir obras de artistas independentes de Niterói e assistir a palestras com temas ligados aos quadrinhos, entre elas “A Comemoração do Dia do Quadrinho Nacional” (nesta quinta) e “Criação de Quadrinhos para Crianças”. Também estão programadas atividades como peça interativa de teatro com super-heróis e mesas de RPG.

A Nitcomics é o maior feira de quadrinhos de Niterói e se caracteriza por ser focado principalmente na nona arte. Além de grande feira de quadrinhos e produtos afins, o evento oferece palestras e masterclasses com profissionais da área. A Biblioteca Parque de Niterói fica na Praça da República, no Centro – telefone: 2722-0493. A entrada de todos os dias de evento é gratuita.



Programação:



31 de janeiro de 2020



11h – Abertura da Feira de Quadrinhos e das mesas para jogos de RPG



13h – Palestra “O Dia do Quadrinho Nacional”, com Prof. Antônio Júnior, editor da Oba Books, criador do Gato Burguer.



15h – Apresentação da Nitcomics 2020 com Luis Mello, produtor da Nitcomics





01º de fevereiro de 2020



10h – Abertura com mesas para jogos de RPG



11h – Performance teatral "Super-Heróis no Calçadão da Biblioteca Parque", com Victor César e Luiz Alberto



12h – Palestra “Os Sete: O encontro dos super-heróis nacionais”, com Eberton Ferreira, quadrinista criador da série Causos



13h – Apresentação da Nitcomics 2020, com Luis Mello e do concurso de histórias em quadrinhos para crianças até 15 anos



Presença dos artistas Antônio Júnior, Cristina Pezel, Daniel Bacellar, Eberton Ferreira, Gabriel Calfa, Giorgio Galli, Guilherme de Sousa, Marcus Leopoldino, Marvin Rodriguez e Tito Camello



Editoras presentes: Kimera, New Order e MHQ