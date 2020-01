Concursos abertos pela Prefeitura oferecem 605 vagas em funções diferentes

Niterói - A Prefeitura está com 605 vagas abertas para diversos concursos em 2020. Algumas são para início imediato e outras para cadastro de reserva. Há vagas para todos os níveis de escolaridade e os salários vão de R$ 1.045,35 a R$ R$ 9.882,95.

“Os concursos públicos são a ferramenta da gestão para garantir que o trabalho que chega à população seja exercido por profissionais qualificados e comprometidos com a melhor prestação de serviço possível”, destaca o prefeito Rodrigo Neves.

A Fundação Municipal de Saúde foi a primeira a lançar edital, em dezembro, e oferecer 410 vagas que contemplam todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.045,35 a R$ 2.083,06. Há oportunidades para nível fundamental (agente de controle de zoonoses), nível médio (assistente administrativo) e, em sua grande parte, para áreas específicas da saúde que exigem nível superior. As inscrições abrem nesta quarta-feira (29) e vão até o dia 19 de fevereiro, pelo site www.coseac.uff.br/concursos/pmm/fms/2019 e custam entre R$ 50 e R$ 100. Os candidatos podem acompanhar as novidades pelo site da prefeitura: www.niteroi.rj.gov.br/.

Serão contempladas as seguintes especialidades médicas: alergista; angiologista; cardiologista; cirurgia geral; cirurgia plástica; cirurgia vascular; clínica médica; colonoscopista; dermatologista; endocrinologista; fisiatra; gastroenterologista; geriatra; hematologista; infectologista; mastologista; nefrologista; neurologista; gineco-obstetra; oftalmologista; oncologista; ortopedista; otorrinolaringologista; patologista; pediatra; pneumologista; proctologista; radiologista; reumatologista; ultrassonografista; urologista; psiquiatra, clínico 24h, pediatra 24h e ortopedista 24h. Além disso, o concurso terá vagas para nutricionista, psicólogo e assistente social, sanitaristas, enfermeiros, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e de técnico em radiologia.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade também já divulgou seu edital e disponibilizou 19 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior, bem como a formação de cadastro de reserva. Serão dez vagas para arquiteto, sete para fiscal de obras e duas para agente administrativo. As inscrições já estão abertas e terminam no dia 6 de fevereiro. Os salários estão na faixa entre R$ 2.260,93 e R$ 9.882,95 e as inscrições custam R$ 70 para o cargo de arquiteto e R$ 65 para os demais. Cada área tem uma regra para participação determinada no edital. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pmn2020 e preencher o requerimento. Depois, é só efetuar o pagamento.

Outra com concurso aberto é a Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), cujas inscrições se encerram no dia 9 de fevereiro. O processo seletivo oferece 176 vagas, além de formação de cadastro-reserva. São 150 oportunidades para o cargo de gari, duas para médico do trabalho, 18 para motoristas e seis para operadores de máquinas pesadas. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 80 dependendo do cargo postulado. Os candidatos devem se inscrever pelo site www.selecon.org.br. A remuneração vai de R$ 1.078,60 a R$ 4,965,50. Alguns cargos contam com outros benefícios como adicional de insalubridade, planos de saúde e odontológico e auxílio funeral, de acordo com o cargo.