Fiscais da Subsecretaria de Transporte vistoriam veículos irregulares

Niterói - A Subsecretaria Municipal de Transportes intensificou a fiscalização de vans, carros de aplicativos, táxis e ônibus de turismo que circulam pela cidade com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e coibir irregularidades. A operação é realizada semanalmente em diversos bairros e conta com seis fiscais, quatro apoiadores, reboque e apoio da Polícia Militar.

A operação seguirá por todo o ano de 2020. Em janeiro foram duas. A primeira, em São Domingos, teve aproximadamente 20 carros parados e três rebocados, além de um motorista apreendido e encaminhado à delegacia por portar documento irregular. A segunda fiscalização, realizada no último domingo na Avenida Central em Itaipu, local escolhido por ser rota para as praias, resultou em duas vans rebocadas e dois ônibus de turismo notificados devido a irregularidades. As informações são do subsecretário municipal de Transportes, Murilo Moreira.

“Orientamos os taxistas que procurem o órgão regulador e mantenham suas permissões em dia; que os motoristas de aplicativos cumpram os regulamentos como bom estado do veículo, documentação em dia e tempo limite do veículo para essa atividade; e que os responsáveis pelo transporte escolar se mantenham dentro das normas definidas”, recomenda Murilo.

Na semana passada, uma ação especial, em parceria com a Coordenadoria Municipal de Acessibilidade, fiscalizou a acessibilidade nos ônibus das linhas regulares. Um dos veículos vistoriados estava com cinto de segurança defeituoso e precisou ser recolhido para a garagem para providenciar o reparo.