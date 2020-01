Niterói lidera ranking estadual em investimento em Educação, avalia FNP

A Prefeitura de Niterói foi a que mais investiu em educação no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Anuário Multicidades 2020, promovido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O município destinou quase R$ 500 milhões à pasta, o que o levou à 29ª posição no ranking nacional de investimento nessa área. Desde 2013, a atual administração vai inaugurar a 25ª escola municipal. Só em 2018, o investimento em educação foi de R$ 448.848.776,97.

"Em nosso governo, apesar da crise geral, construímos e implantamos mais escolas municipais do que nos últimos 20 anos”, lembrou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. “Valorizamos os profissionais da educação e realizamos concurso público na área. A educação é o caminho para uma Niterói mais equilibrada socialmente e para prevenção à violência”.



Rosilaine Isidoro dos Passos, de 31 anos, sentiu essa mudança com a chegada da UMEI Darcy Ribeiro, inaugurada há pouco mais de um ano, ao lado da comunidade do Preventório. Ela é um exemplo da transformação proporcionada às famílias por uma boa estrutura de ensino.

"Esperamos por muito tempo uma escola na região. Meu filho Emanuel, de 5 anos, já estuda aqui desde a inauguração e agora é a vez da minha pequena Esther, de 2 anos. A escola é maravilhosa, não tenho do que reclamar. Ter um espaço bom e de confiança para deixar meus filhos vai mudar minha vida. Agora já posso voltar a trabalhar”, disse ela, emocionada.

Dados publicados no Multicidades 2020 mostra que Niterói investe cerca de R$ 16.268 anuais por aluno - mais do que o dobro do investimento da capital, Rio de Janeiro. A média dos outros 106 municípios avaliados é de cerca de R$ 7 mil. De acordo com o presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bruno Ribeiro, três pontos foram cruciais para essa guinada no ranking que tirou Niterói da quinta posição (2013) e o levou para a segunda de maior investimento individual em nível nacional, perdendo apenas para Santos (SP).



“Os investimentos não foram apenas em abertura de novas escolas, mas também em melhorias das já existentes. O aumento das vagas, estruturação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os professores, concurso público e as adequações pedagógicas foram primordiais nessa escalada”, explica Bruno.

O último Censo Escolar, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em dezembro de 2019, mostra que a Prefeitura de Niterói ampliou o número de vagas em período integral tanto para educação infantil quanto para o ensino fundamental. A rede municipal de ensino, que abrange mais de 26 mil alunos, teve sua maior ampliação no nível fundamental, que atende crianças do 1º ao 5º ano. A ampliação foi de mais de 15% no número de vagas, indo de 487 alunos em 2018 para 565 no ano passado. No integral, o aumento foi de quase 4%. O Plano Nacional de Educação do MEC prevê que a jornada desse segmento seja de, no mínimo, 7h em atividades escolares.

As turmas do 6º ao 9º ano tiveram 3,7% de aumento nas matrículas integrais. A previsão da FME é que esse número cresça com a inauguração de uma escola integral no Engenho do Mato, na Região Oceânica. A prefeitura também vai inaugurar a Unidade Municipal de Educação Infantil Capim Melado, na Ititioca, para esse ano letivo, o que vai aumentar o número de vagas nesse segmento.



“Mais da metade das 93 escolas municipais oferece educação de modo integral e 37% delas já estão climatizadas”, informou a secretária de Educação, Flávia Monteiro de Barros Araújo. “Nossa meta é colocar ar-condicionado em todas as escolas. Para isso, vamos adequar a parte elétrica das unidades mais antigas. Também queremos implantar outras cinco novas bibliotecas escolares. Atualmente, existem 10”.