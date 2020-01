Axel Grael se filia ao PDT para concorrer à Prefeitura na eleição deste ano

Niterói - O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Axel Grael, filiou-se nesta quarta-feira ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) para concorrer às eleições municipais deste ano. O prefeito da cidade e presidente do PDT local, Rodrigo Neves anunciou seu apoio a Grael. O deputado estadual Paulo Bagueira (Solidariedade) é o pré-candidato a vice-prefeito na chapa.

“Foi aqui, na sede do partido no Centro, que meu pai Dickson Melges Grael realizou uma palestra que seria sua última atividade política antes de morrer”, lembrou o secretário. “Vamos construir essa pré-candidatura junto com a militância do PDT e com as lideranças comunitárias de Niterói, em direção a um futuro de sustentabilidade, justiça social e qualidade de vida”.

Axel Schmidt Grael é engenheiro florestal formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), funcionário público de carreira, ex-presidente do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) em duas gestões, além de subsecretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Em 2012, elegeu-se vice-prefeito de Niterói pelo PV na chapa do candidato a prefeito Rodrigo Neves, sendo eleito para o mandato 2013-2016. Atualmente é secretário de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão. Desde 1998 mantém o Projeto Grael, programa social de acesso aos esportes náuticos como instrumentos de educação, de estímulo à profissionalização e de construção da cidadania para crianças e jovens em situação vulnerável.