NitTrans amplia em duas horas a operação da reversível na Praia de Icaraí

Niterói - A partir da próxima segunda-feira, a NitTrans ampliará em duas horas o tempo de operação da faixa reversível na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, em Icaraí, que passará a funcionar das 6h às 11h. O objetivo é aumentar a fluidez do trânsito pela manhã, no trajeto que é alternativa às avenidas Roberto Silveira e Marquês do Paraná, onde há interdições periódicas e retenções em razão da obra de ampliação em andamento na via.

A medida visa aumentar em até 40% a capacidade de absorção do volume de tráfego pela orla da Zona Sul no sentido Centro nas manhãs dos dias úteis. Ao cruzar Icaraí pela orla até o Ingá, os motoristas podem optar por seguir pela Rua Dr. Paulo Alves ou pela orla do Gragoatá para acessar o Centro.

O número de operadores de trânsito será reforçado nestes trajetos, assim como já vem sendo reforçada a operação nas avenidas Roberto Silveira e Marquês do Paraná, a partir do remanejamento de equipes. Durante os horários de rush do início da manhã e do fim da tarde, a NitTrans orienta o trânsito para os corredores viários mais livres utilizando-se de mensagens sobre as condições do trânsito nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) e na sua página no twitter.