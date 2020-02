Niterói – A partir de terça-feira, a Rua São José, na comunidade São José, localizada entre os bairros Fonseca, Viçoso Jardim e Caramujo, na Zona Norte, estará interditada ao trânsito até agosto no trecho entre a Rua Soares Miranda e a Travessa São José para obras de macrodrenagem. Com isso, as linhas de ônibus 45 (Cubango-Centro) e 34B (Circular) sofrerão alteração nos itinerários nesse trecho. O novo trajeto passa pelas ruas Desembargador Lima Castro, Alameda São Boaventura, primeiro quarteirão da Rua São José e Soares Miranda, retornando para a Desembargador Lima Castro.

Haverá alteração também nos pontos finais das linhas que circulam na região. A parada da linha 49 (Circular) será na Rua São José, altura do número 42, no trecho entre a Rua Soares de Miranda e Alameda São Boaventura, do lado direito de circulação da via. Já o ponto final da linha 45 ficará na altura do número 22 sa Rua Soares Miranda. Para facilitar o deslocamento dos passageiros que moram nas ruas onde haverá interdição, será disponibilizada uma linha gratuita, partindo da rotatória da Travessa São José até a rotatória da Rua Desembargador Lima Castro, que fará a interligação com os outros ônibus que circulam no bairro.

As intervenções para urbanização e infraestrutura da comunidade São José começaram em abril de 2019 e a previsão é que estejam concluídas em agosto de 2020. Em agosto do ano passado, a Prefeitura entregou a primeira etapa do programa de urbanização, em que foram realizados serviços de drenagem e pavimentação de vias, além da melhoria em escadas de acesso. Na etapa que está em andamento, o foco é o trabalho de macrodrenagem.



As obras vão beneficiar cerca de 1.500 famílias e são financiadas pela Prefeitura de Niterói em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (Produis), em um investimento de R$ 44 milhões.

Para a execução dos trabalhos, a região foi dividida em 10 núcleos. O projeto inclui obras de contenção de encostas, drenagem e pavimentação de vias, melhoria em escadas de acesso à comunidade, quadra poliesportiva, praça com academia da terceira idade, brinquedos e um anfiteatro.