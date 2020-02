Niterói - O programa Ponto-a-Ponto da Prefeitura completou 10 anos em janeiro e teve sua frota renovada. O serviço de transporte gratuito destinado à locomoção de pessoas com deficiência físico-motora e múltipla e pessoas idosas com mais de 65 anos, agora conta com 10 vans adaptadas e dois automóveis multiuso tipo Doblò. Com os novos veículos, será possível ampliar o número de beneficiários. Atualmente, 173 pessoas são atendidas pelo programa.

“Esse programa é único no estado do Rio de Janeiro e oferece gratuitamente um serviço de qualidade, com segurança e motoristas treinados”, explica o subsecretário da Coordenadoria de Acessibilidade, Bruno de Souza Teixeira. “Os novos carros comportam até quatro cadeirantes e seus acompanhantes na mesma viagem. Com isso, vamos poder ampliar o número de pessoas beneficiadas, já que o antigo transporte cabia apenas um passageiro por veículo”.

De acordo com Bruno, outro ponto que vai dinamizar o atendimento é a regionalização do serviço. Ele conta que agrupou os bairros por região e consegue atender mais gente em menos tempo.



“Isso vai diminuir o tempo de espera eo número de carros necessários, deixando o serviço mais eficiente”, informa o secretário municipal.

Camila Bastos de Oliveira, de 13 anos, é cadeirante e possui uma condição genética que a limita no controle dos movimentos. Ela é usuária do programa desde 2015. Segundo sua mãe, Lívia Calhau Bastos de Oliveira, de 41, a menina usa o transporte duas vezes por semana para ir à fisioterapia e ao atendimento multidisciplinar de fonoaudiologia e musicoterapia, entre outros.

“No Ponto-a-Ponto, além da comodidade e do conforto de nos pegarem na porta de casa e nos trazerem de volta, os motoristas já a conhecem e são super atenciosos e pontuais. Sem esse serviço eu não conseguiria seguir com o tratamento dela”, explica Lívia. “Não é todo transporte particular por aplicativo que consigo pegar com ela, pois necessito que a cadeira seja fechada e alojada no carro enquanto a seguro dentro do veículo. Também tenho dificuldades no transporte coletivo já que a Camila é agitada e se debate. As pessoas olham incomodadas e se afastam".



Para se inscrever, o usuário ou seu representante deve pegar um formulário na Coordenadoria de Acessibilidade (Praça Fonseca Ramos, s/nº - 5º andar, na Rodoviária) entre segunda e sexta, das 9h às 17h, e levar para ser preenchido no centro de reabilitação onde realiza o tratamento. Depois, entregar de volta na coordenadoria junto com os documentos necessários, que são: original e cópia do documento e identificação, original e cópia do CPF, original e cópia do comprovante de residência e foto 3x4 atual.