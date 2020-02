Niterói - O Teatro Municipal João Caetano abre sua temporada de 2020 no dia 06 em comemoração aos 25 anos de sua restauração. A noite contará com o lançamento da nova logo e do selo comemorativo, projeções na fachada e apresentações de artistas da cidade nos segmentos do teatro, da dança e da música, além de outras surpresas. O evento é gratuito e os convites estarão em balões prateados distribuídos ao público nas vésperas. A estreia da programação do ano terá apresentações da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, Studio Arte dos Pés, Paradoxo Cia de Dança, as peças “Encontro de Machado de Assis e Arthur de Azevedo”, “Capitães de Areia, “O Despertar da Primavera” e “Onde estão os Miseráveis?”, e shows de Mona Vilardo e Adriana Ninsk, além de música clássica com Márcio Selles e músicos da Orquestra da Grota.

Erguido em 1827 como uma pequena casa de espetáculos e depois comprada e totalmente reformulada pelo ator itaboraiense João Caetano, considerado o pai do teatro brasileiro (pois antes dele todos os grupos cênicos eram estrangeiros), o prédio foi tombado pelo Inepac em 1990 e ficou fechado de 1991 a 1994 para a mais completa e rigorosa restauração que se tem notícia na história do patrimônio cultural brasileiro, tanto que o projeto de recuperação arquitetônica assinado por Cláudio Valério Teixeira foi premiado pelo Instituto Arquitetos do Brasil. O passado da casa foi respeitado e reerguido graças a um trabalho científico e minucioso feito por uma equipe de restauradores e arquitetos. O desafio foi manter os aspectos históricos (as linhas arquitetônicas neoclássicas da reforma de 1888 e 1889) e ao mesmo tempo dotá-lo de modernidade.

Em 19 de dezembro de 1995, o local foi reinaugurado com o que havia de mais moderno em equipamentos de segurança e conforto, incluindo-se também saídas de emergência, assegurando o escoamento tranquilo do público em caso de incêndio. Desde então, manutenções preventivas e corretivas são feitas anualmente em janeiro e fevereiro, quando se faz uma varredura do telhado ao porão para receber a programação ininterrupta até final de dezembro. O plano de manutenção é um serviço técnico realizado por profissionais visando manter o padrão de intervenção realizado no restauro.

De estilo eclético neoclássico, a fachada original do teatro foi bastante danificada durante a Revolta da Armada, em 1883, e, durante a restauração, foi reconstituída baseada na iconografia existente. Suas cores foram indicadas pela documentação resgatada pela equipe de pesquisa histórica. O pano de fundo em tonalidade ocre, recortado por frisos e relevos decorativos em branco, realçou as características arquitetônicas e estéticas do prédio. A iluminação anteriormente existente em forma de lampiões foi reintroduzida no plano da fachada central, contribuindo para a recuperação integral da tipologia arquitetônica da época.



Atualmente, o complexo do Teatro Municipal João Caetano conta com um conjunto constituído de três edificações: O teatro propriamente dito, com 421 lugares e 42 camarotes; os anexos constituídos de camarins e setor operacional; e o anexo administrativo, que abriga ainda a Sala Carlos Couto, um espaço de exposições e eventos de lançamento de livros e outras obras. Estes três núcleos receberam tratamento cromático diferenciado, marcando assim épocas diversas de construção e assinalando funções específicas.

O Municipal fica na Rua XV de Novembro 35, Centro (em frente ao Plaza Shopping) - tel.: 2620-1624.