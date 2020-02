Niterói - Começou neste sábado e vai até o dia 16 na praia de São Francisco a primeira edição do Projeto SESC Verão em Niterói, com programação gratuita nos fins de semana em diferentes horários. Com o apoio da Prefeitura local, a programação conta com atividades voltadas para toda a família, incluindo esportes, artes e até ações sociais.

Serjão Loroza, com seu “Baile DoLoroza”, abre os shows a partir deste sábado. André Jamaica e Família Quilombo sobem ao palco no domingo. No dia 8 será a vez da cantora Roberta Sá e no dia 9 o Bloco Mulheres de Chico. Fernanda Abreu se apresenta no dia 15 e o Bloco Sargento Pimenta no dia 16. A abertura dos shows fica a cargo dos DJs Cris Pantoja neste sábado e Daniel Ruiz no domingo, Camila Cidade nos dias 8 e 15, Iury Samoa no dia 9 e João Pinaud dia 16. A festa começa 17h30 aos sábados e 16h30 aos domingos.

Já os fãs de esportes terão a oportunidade de encontrar com ídolos de várias modalidades para apresentações que acontecerão das 9h às 12h, e das 15h às 18h. O mestre do Jiu-Jitsu Fernando Pinduka e o tetracampeão de futevôlei Anderson Águia participaram do evento neste sábado. O campeão olímpico de vôlei de praia Emanuel marcará presença no dia 9, e o campeão paraolímpico de natação Clodoaldo Silva no dia 16.



Nos mesmos horários, a programação conta com atividades gratuitas de circo, literatura, artes manuais, educação ambiental, ciência e tecnologia, através de recreação, contação de histórias e instalações, oficinas, além de um Pedal Musical - passeio guiado de bike - em que será possível conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura da cidade em bicicleata ao som de uma boa música no domingo, das 8h às 10h; e um passeio de van guiado ao Parque da Cidade, com atividades de meditação e relaxamento no Bosque dos Eucaliptos, no dia 16, das 8h às 17h. Para todas as atividades haverá limite de vagas. Neste sábado de manhã houve trilha ecológica no Morro das Andorinhas.

O projeto é realizado pelo SESC RJ e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Coordenadoria Geral de Eventos da Prefeitura de Niterói. A programação completa pode ser consultada no site www.sescverao.com.br.