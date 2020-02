Niterói - A Prefeitura criou um grupo de resposta rápida que irá ficar responsável por tratar assuntos relacionados ao coronavírus, discutindo fluxos de encaminhamento, reserva de leitos, compras de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e medidas de prevenção, entre outros procedimentos de emergência. A medida tem como objetivo garantir todos os cuidados e assistência necessária para casos que possam eventualmente surgir no município. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, felizmente ainda não há casos da doença na cidade.

“É fundamental que municípios, estados e o Governo Federal se preparem para esse desafio na área da saúde pública”, destaca o prefeito Rodrigo Neves. “Em Niterói ampliamos em 300% o investimento em saúde pública e tenho certeza de que nossa rede e nossos profissionais vão estar mobilizados para garantir que a população esteja assistida em caso de chegada desse novo vírus, que, esperamos, não apareça por aqui”.

A secretária municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos, faz parte do grupo e considera a medida fundamental. Ela explica que a criação do grupo de resposta é uma orientação do Ministério da Saúde.



“Essa iniciativa foi adotada por conta da magnitude do problema e inclui alertas e orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Desta forma nos antecipamos para garantir a eficiência no trabalho”, declara ela, que também vai participar de uma reunião extraordinária em Brasília, na Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), no dia 6 de fevereiro, para discutir exclusivamente o coronavírus.



Na sexta-feira foi realizada no auditório do Hospital Municipal Carlos Tortelly (antigo CPN) um treinamento sobre o coronavírus para todos os profissionais de saúde da rede municipal.