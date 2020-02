Campanha de volta às aulas da NitTrans distribui cartilhas a motoristas

Niterói - Agentes da NitTrans e voluntários de empresas parceiras da autarquia distribuirão, ao longo de fevereiro,no entorno das Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) da cidade, cartilhas com mensagens educativas voltadas à conscientização e ao respeito no trânsito para motoristas, motociclistas e ciclistas que trafegam nos perímetros escolares. O objetivo é orientar a comunidade sobre os cuidados na travessia da via, a importância do cinto de segurança, o uso de equipamentos de proteção pelos motociclistas, a proibição do uso do celular ao volante e também informar sobre transporte escolar seguro e legalizado.

A ação batizada de "Os Maiores Protegem os Menores" é promovida em parceria pela NitTrans, Programa Niterói de Bicicleta, Pedal Sonoro, Bike Anjo, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj) e nove empresas de ônibus.

“Esta campanha foi idealizada de forma coletiva por representantes de diferentes modais de transporte da cidade, é custeada pelas empresas participantes e visa mostrar que todos nós fazemos parte do trânsito, por isso é interesse de todos construir um trânsito melhor”, diz a chefe do setor de educação para o trânsito da NitTrans, Priscila Lundstedt Rocha.

“A educação desempenha o importante papel de formar o entendimento de que o trânsito tem a participação de todos; de sugerir a adoção de um comportamento prudente no trânsito; de orientar para a construção da percepção de risco para si e para outrem quando as normas de trânsito são desobedecidas”, ressalta o presidente da NitTrans, coronel Paulo Afonso Cunha.

Durante este mês também serão realizadas palestras de educação para o trânsito para aproximadamente mil motoristas profissionais, a maioria de ônibus. Serão abordados temas como a adoção de postura consciente no trânsito, com o objetivo de criar uma cultura de trânsito que prima pela cidadania, pela qualidade de vida e pela proteção ao meio ambiente.