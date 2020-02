Bloco dos Idosos elege dia 6 rei e rainha da terceira idade do Carnaval

Niterói - Pelo terceiro ano consecutivo a cidade terá um rei e uma rainha seniores de Carnaval. O Cordão da Bola Branca, que desfilará nos dias 15 e 22 de fevereiro respectivamente em Icaraí e no Centro, fará baile para a escolha da sua corte de 2020. O evento, com entrada franca, acontece no dia 6 de fevereiro a partir das 15h no salão nobre do Clube Canto do Rio. O casal que vencer a competição levará cada um R$2.500,00, além da coroa e da faixa com os títulos de Rei e Rainha do Carnaval da Terceira Idade de Niterói.

As inscrições aconteceram até o dia 31 no Quiosque do Idoso, no terceiro piso do Niterói Shopping, nos núcleos do Projeto Gugu espalhados pela cidade, no Point do Idoso em Icaraí, nas unidades do Projeto Arte de Dançar e na sede do Horto do Barreto. Os pré-requisitos dos candidatos são simpatia, samba no pé e idade a partir de 60 anos.

Embalado por marchinhas e sambas que divertem há anos os foliões niteroienses, o Bola Branca vai abrir oficialmente o Carnaval da Rua da Conceição. Com uma banda formada por cerca de 30 componentes e instrumentos de sopro e percussão, a banda é formada majoritariamente por idosos, mas democraticamente aberto a qualquer pessoa de qualquer idade que queira brincar com paz e harmonia. O bloco terá a participação do cantor e compositor Edinho Mendes, que será, mais uma vez, anima o desfile com um trio elétrico e banda de sopro e percussão.