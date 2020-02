Comissão de Conciliação do Sintronac ajuda rodoviários a receber direitos

Niterói - A Comissão de Conciliação Prévia (CCP) do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), implementada em 2019, contabilizou em um ano o atendimento a 813 casos e, entre eles, o fechamento de 755 acordos trabalhistas que deixaram de se transformar em processos na Justiça do Trabalho. Os trabalhadores que procuraram a conciliação receberam seus direitos em um prazo médio de 30 dias, quando um processo judicial pode levar mais de cinco anos em tramitação. O serviço da comissão é gratuito para a categoria dos rodoviários da região de abrangência do sindicato, que inclui onze municípios.

“Esse serviço é fundamental para o trabalhador, pois garante rapidez na solução de seus problemas e no recebimento de seus direitos. Trabalharemos para que este setor tenha possibilidades de atender ainda mais casos nos próximos anos”, avalia o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

Com um volume de processos que supera grandes escritórios de advocacia brasileiros, o Departamento Jurídico do Sintronac chegou até metade de novembro do ano passado com 1.577 atendimentos na área trabalhista, 275 nas áreas de família e criminal (casos de acidentes de trânsito) e 1.499 homologações de rescisões contratuais, totalizando 3.351 procedimentos gerais. O serviço de conciliação já existia antes de 2019, porém somente no ano passado se organizou como comissão específica para tal.