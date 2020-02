Cidade amplia em abril a rede de Núcleos Comunitários da Defesa Civil

Niterói - Importante aliada no trabalho da Defesa Civil, a rede de Núcleos Comunitários (Nudec) será ampliada em abril para reforçar a rede composta por 108 unidades. Na ocasião, o número de voluntários - hoje mais de dois mil no total - também aumentará: a formação de novos agentes se dará através de cursos de capacitação aos cidadãos que se habilitarem à atividade.

Os núcleos foram implantados de acordo com a Lei Federal 12.608 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O primeiro de Niterói foi criado em março de 2013 na comunidade do Bonfim, no Fonseca.

“Entre as determinações está previsto que os municípios promovam o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta nas comunidades. E é isso que estamos fazendo em Niterói, realizando um importante trabalho de conscientização, integração e parceria com a sociedade. Somente em 2019, foram criados mais 47 Nudecs”, relembra o secretário municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Walace Medeiros.

O secretário reforça que os Nudecs são formados em locais onde há suscetibilidade a riscos naturais. Durante todo o ano é promovida com ajuda dos voluntários uma política preventiva para minimizar impactos das chuvas na cidade.

“Há, por exemplo, os Nudecs nas comunidades, nos condomínios de casas e edifícios, de multiplicadores de informações, contra queimadas e de zoonoses, este último atuando no combate ao mosquito Aedes Aegypti. Existe ainda um planejamento para que sejam formadas novas categorias, como praias, off-road, radioamador e para operadores de drones”, descreve Medeiros.

Entre os pré-requisitos para se tornar um voluntário do Nudec estão comprometimento, responsabilidade, solidariedade, profissionalismo e amor por Niterói.

“Cada grupo é formado, em média, por cerca de 20 pessoas que multiplicam os conceitos de prevenção nos locais onde residem, além de apoiarem as ações emergenciais da Defesa Civil, como em caso de chuvas intensas. A atuação dos voluntários é planejada para que seja na região onde vivem, porém, caso ocorra a necessidade de atuação em outra área, existe uma logística de remanejamento seguro”, afirma ele.

Morador da comunidade do Zulu, em Santa Rosa, José Antônio Macedo, de 54 anos, conhecido como Tonho, é um dos moradores que se tornaram voluntários do Nudec. Ele lembra de uma de suas principais participações como voluntário durante uma forte chuva no ano passado, quando a sirene precisou a ser acionada na comunidade.

“As equipes se dividiram e colocamos em prática todos os ensinamentos que aprendemos nos treinamentos realizados pela Defesa Civil. Essas orientações foram fundamentais para nos sentirmos confiantes e preparados para ajudarmos as pessoas a deixarem suas casas e também atuarmos no ponto de apoio”, conta ele, ressaltando que os ensinamentos auxiliam não só em casos de chuva, mas também quando ocorre um acidente envolvendo veículos próximo à comunidade, ou mesmo em situações de fogo na vegetação. "Para mim, o Nudec se transformou em uma grande família, onde todo mundo se importa com o bem-estar do outro, não só ajudando a quem mora na nossa comunidade, como também nas comunidades vizinhas, quando é preciso".