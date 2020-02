Prefeito projeta maior área ambiental protegida da parte central da cidade

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves enviará mensagem para a Câmara de Vereadores no próximo dia 15 para a criação da maior área protegida da parte central da cidade: o Parque Natural Municipal Águas Escondidas. Com mais de 62 hectares, abrange partes dos bairros de São Lourenço, Cubango, Fonseca, Fátima e Pé Pequeno. Na área está a antiga Chácara do Vintém, implantada no início do século XIX, formada por um aqueduto, caixas de depuração e canalizações. A criação do Parque prevê a reforma dessas históricas ruínas, a proteção das nascentes e o reflorestamento no Morro Boa Vista.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) licitou e dará início à obra de implantação de uma trilha ligando o Bairro de Fátima até o mirante a ser instalado no Morro da Boa Vista, associando turismo, reflorestamento, proteção de nascentes e resgate histórico.

“A Prefeitura de Niterói já vem promovendo a maior iniciativa de reflorestamento da cidade no Morro da Boa Vista, que é parte do novo parque, com ações lideradas pela CLIN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e, mais recentemente, pela UFF”, relembra o prefeito Rodrigo Neves.

O Parque Águas Escondidas terá uma integração com o Parque das Águas, também na área central da cidade, que já foi revitalizado pela atual gestão. Seu nome é a tradução do termo indígena Niterói, remetendo às impressões iniciais do líder Araribóia que considerava o local seguro e estratégico da vigilância e defesa da Baía de Guanabara. Ambos os projetos foram desenvolvidos de forma com que as pessoas possam ver o reservatório. Serão dois parques, duas áreas protegidas que vão contar essa história da água em Niterói.

Para a criação do Parque Águas Escondidas, a Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu um estudo técnico sobre o assunto, que foi apresentado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói e submetido a uma audiência pública e à participação da população. Esse é um projeto que faz parte do programa Niterói Mais Verde, que vem buscando enquadrar áreas verdes da cidade na legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Atualmente, Niterói tem 56% do seu território composto por Unidades de Conservação e áreas ambientalmente protegidas por conta do Programa implantado pela Prefeitura em 2014.



“Nos Estados Unidos, por exemplo, os parques representam 3% do PIB. No Brasil, essa questão ainda não foi completamente despertada, com a sua real importância para a economia do país. Normalmente, os parques são criados e não têm orçamento nem equipe. Queremos mostrar que, assim como fizemos com o Parnit, o Águas Escondidas já vai nascer com a implantação de uma trilha reivindicada pela comunidade católica do bairro e uma área histórica aberta à visitação pública”, diz o secretário municipal de Modernização da Gestão, Axel Grael.