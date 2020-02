Roubo de veículos na cidade cai quase 64% em comparação a janeiro de 2019

Niterói - O mês de janeiro registrou, em toda a cidade, redução de 33,54% nos roubos de rua e de 63,92% nos roubos de veículos, além de queda no índice de letalidade (latrocínio) de 45%, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os números foram mais expressivos na área da 77ª DP (Icaraí), onde o roubo de veículos caiu 75% em janeiro deste ano frente a janeiro de 2019. Os dados são do Observatório de Segurança de Niterói e também mostram redução de 51,72% nos roubos de rua na área da 79ª DP em Jurujuba que abrange também os bairros de Charitas e São Francisco.

“A redução da letalidade, do roubo de rua e do roubo de veículos em janeiro é o melhor resultado dos últimos 15 anos para o mês e em comparação com as demais cidades da Região Metropolitana”, comemora o prefeito Rodrigo Neves. “Nos últimos anos, a Prefeitura elaborou o Pacto Niterói Contra a Violência, um projeto que inclui ações de apoio às forças de segurança e nas áreas jurídica e social. Estamos realizando o maior investimento que uma cidade brasileira já fez para auxiliar no combate à criminalidade e os resultados estão, a cada mês, alcançando mais registros positivos. Vamos seguir cooperando com Governo do Estado para fortalecer e ampliar efetivos policiais na cidade e continuar investindo pesado em segurança pública, educação, cultura e na juventude”.

Atualmente, dois terços do policiamento de Niterói é garantido por investimentos diretos da Prefeitura por meio dos programas Niterói Presente e Proeis, que são resultado de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde o governo municipal paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas em dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais, alguns já reformados e agentes civis.

“Com a determinação do prefeito em investir em segurança pública, mesmo não sendo atribuição constitucional da municipalidade, temos alcançado resultados nunca antes experimentados pela nossa cidade”, analisa o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, coronel Gilson Chagas. “A integração das forças de segurança, a valorização dos profissionais que trabalham na área e um amplo projeto de prevenção à criminalidade fazem com que a nossa cidade melhore a cada dia”.



A delegada Raíssa Celles, titular da 77ª DP (Icaraí), que atende uma das regiões onde os índices de criminalidade tiveram a queda mais expressiva, reforça que a integração capitaneada pela Prefeitura tem sido de fundamental importância para os bons resultados.



“A redução dos indicadores de criminalidade é fruto de um trabalho integrado entre a Polícia Civil, Militar, Niterói Presente, Guarda Municipal e Centro Integrado de Segurança Pública. O CISP é nosso grande parceiro. Eles estão conectados 24 horas e as imagens que nos fornecem, em cada ocorrência, são fundamentais para elucidação dos casos e nas investigações”, enfatiza.

O CISP, centro integrado de segurança operado pela Guarda Municipal, monitora a cidade com 600 câmeras, sendo 70 inteligentes que fazem o cercamento eletrônico responsável por ajudar a recuperar veículos e prender quadrilhas.

“Posso dizer que começamos o ano de 2020 no mesmo padrão que foi o ano de 2019, reduzindo os números de violência em Niterói. Vamos continuar focados no mesmo objetivo: o combate ao tráfico de drogas e o retorno da sensação de segurança para a população de Niterói. Temos um ano muito desafiador: vamos buscar a redução dos números alcançados por nós mesmos no ano de 2019”, afirma o coronel Sylvio Guerra, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói).