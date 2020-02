Elisa Lucinda ilumina Sala Nelson Pereira dos Santos com a peça 'Ô Danada'

Niterói - Elisa Lucinda abrilhanta o palco da Sala Nelson Pereira dos Santos nesta sexta-feira às 20h, ao lado de Marcus Lima, no espetáculo "Ô Danada". Os protagonistas são trovadores modernos em versão bem brasileira, evidenciando a figura do homem e da mulher com seus defeitos e qualidades peculiares que nos fazem pensar na nossa forma de expressar as emoções uns aos outros. Eles fazem o público viajar nas histórias das letras das músicas e poesias.

"Ô Danada" surgiu em 2006 quando a dupla resolveu celebrar o encontro em um espetáculo cênico-musical com poesias e músicas compostas pelos dois, além de clássicos de compositores que sempre tiveram uma forma bem brasileira de abordar o amor. A cantora, atriz, poetisa e escritora Elisa Lucinda e o violonista, compositor e cantor Marcus Lima já há alguns anos fazem parcerias musicais, onde o poema dela torna-se música nas mãos dele.

Os artistas falam sobre as várias formas de amar e ser amado, ora com romantismo ora com humor e ironia. A peça tem a intenção de fazer chorar, rir, brincar, apaixonar e indignar - enfim, despertar emoções. Soma-se a essa abordagem o toque de brasilidade que aparece nas letras de artistas como Chico Buarque e Gilberto Gil. Neste show, Elisa e Marcus serão acompanhados por uma banda formada por Fernando Merlino (teclado), Carlito Gepe (baixo) e Reginaldo Vargas (percussão).

A classificação indicativa é 10 anos e o ingresso custa R$ 20 (inteira). A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos - Telefone: 97140-0379.