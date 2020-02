Itaipu terá show gratuito de Chico Batera, o instrumentista das estrelas

Niterói - O Festival de Verão Arte na Rua Jazz & Blues apresenta nesta quinta-feira às 20h o espetáculo "Pierrot Apaixonado" do instrumentista Chico Batera com seu trio. O evento gratuito acontece na calçada do Bar da Máfia, em Itaipu (Estrada Francisco da Cruz Nunes nº 9777).

Batera, acompanhado por Marcos Nimrichter ao piano e Jefferson Lescowich no contrabaixo, trará um repertório de clássicos da MPB. Além de interpretar "Teia", de sua autoria, o baterista homenageará diversos compositores da nossa história musical, como Heitor dos Prazeres e Noel Rosa com a música-título do show, Tom Jobim e Newton Mendonça com "Desafinado", Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli com "Rio", Monsueto com "Me deixa em paz", Celso Fonseca e Ronaldo Bastos com "Slow Motion Bossa Nova" e Moacir Santos com "April Child" e "Nanã".

O Chico Batera Trio procura manter a sonoridade da MPB dos anos 1960 utilizando-se de temas atuais e apresentando ao público sua maneira simples e ao mesmo tempo sofisticada de se tocar música instrumental, entre bossa nova, jazz, samba e choro.

Nascido em 1943 em Madureira, filho de uma pianista, Chico Batera teve seu primeiro contato com a percussão na Escola de Samba Império Serrano; aos 17 anos tornou-se músico profissional, tocando nos shows de Carlos Machado e no famoso Beco das Garrafas, berço da bossa nova. Com o sucesso da música brasileira no Carnegie Hall de Nova York, Chico foi para os Estados Unidos acompanhando Sérgio Mendes em missão cultural apoiada pelo Itamaraty.



O músico se destacou pela diversidade rítmica e acompanhou Tom Jobim, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e The Doors, entre outros grandes nomes. Na década de 70 gravou com João Gilberto no México e foi integrante da banda de Cat Stevens. De volta ao Brasil nos anos 1970, trabalhou com Elis Regina, Martinho da Vila, Gal Costa, Simone, Djavan, João Bosco e Fagner e há mais de 30 anos acompanha Chico Buarque, tendo co-produzido o álbum de 1989 que leva o nome do compositor e inclui o grande sucesso "Vai Passar".