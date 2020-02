Filme com Larissa Manoela e Thati Lopes tem locações na cidade-sorriso

Niterói - As atrizes Larissa Manoela e Thati Lopes filmaram na cidade-sorriso algumas cenas do longa-metragem “Diários de Intercâmbio”, com direção de Bruno Garotti. Os cenários escolhidos foram as praias de Icaraí e de Charitas, além do Parque da Cidade. Para isso contou com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal das Culturas, da Fundação de Arte de Niterói e da Film Commission – um departamento criado em 2017 para apoiar e incentivar filmagens na terra de Arariboia.

O filme conta a história de Bárbara (Larissa Manoela) e Taila (Thati Lopes), que decidem fazer intercâmbio nos Estados Unidos, mas não têm ideia dos obstáculos e choques culturais que as aguardam. Bárbara, acostumada ao conforto da casa da mãe, precisa executar duras tarefas domésticas como babá para a sua anfitriã. Já Taila, uma mulher contestadora e de espírito livre, hospeda-se com um casal patriota e conservador.

As duas intercambistas se envolvem com Brad, um comissário de bordo americano apaixonado pelo Brasil, e com Lucas, um brasileiro que trabalha na estação de esqui local. Quando Lucas se mete em apuros, Bárbara precisa escondê-lo em seu quarto sem que a sua anfitriã descubra. Barbara também precisa ajudar Taila, que está sendo ameaçada pela filha ciumenta de seus anfitriões americanos. Para elas, o intercâmbio será mais do que uma chance de conhecer uma nova cultura e aprender um idioma - uma aventura que transformará suas vidas para sempre.