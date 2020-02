Jurujuba recebe obras de R$ 20 milhões em infraestrutura, educação e segurança

Niterói - A revitalização do calçadão de Jurujuba estará concluída em março, de acordo com o prefeito de Niterói Rodrigo Neves, que, acompanhado de seu secretariado, vistoriou as obras nesta terça-feira. E chefe do Executivo destacou os investimentos na ordem de R$ 20 milhões que o bairro está recebendo com intervenções e projetos na área de infraestrutura, educação e segurança.

“Jurujuba é um bairro conhecido pelas suas enseadas e pela tradição dos pescadores. A região, durante muito tempo, por ser considerada ponta de linha, sofria com o abastecimento de água. Quando assumimos o governo, implantamos uma adutora e modernizamos o sistema de tratamento de esgoto através da parceria com a Águas de Niterói”, lembrou o prefeito, citando a abertura da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) do Preventório, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Ismael Silva, a implantação do Programa Niterói Presente e as obras de contenção de encostas nas comunidades Peixe Galo, Salinas e Cascarejo.

As obras do calçadão contam com a instalação de estruturas estabilizadoras, guarda-corpo de inox, equipamento de ginástica, pavimentação da calçada, colocação de ladrilhos com desenho, nova iluminação de LED, bancos e mesas. Outra intervenção que acontece no bairro é o alargamento do trecho da Estrada General Eurico Gaspar Dutra, que dá acesso à Fortaleza de Santa Cruz. A obra acontece perto do ponto final da linha de ônibus 33 (Jurujuba-Centro) e a entrada daquele que é um dos principais pontos turísticos de Niterói: o mirante - que também recebe melhorias, como nova pavimentação e guarda-corpo. O trabalho inclui, ainda, o remanejamento de postes. A previsão é que toda a obra esteja concluída em abril.

“Estamos trazendo mais resiliência, mais qualidade de vida e mais tranquilidade para os moradores de Jurujuba. Desde a minha infância frequento o bairro, que também recebe muitos turistas. O novo calçadão, com certeza, atrairá ainda mais moradores e visitantes, além de um reforço na economia com os restaurantes localizados na orla, após a revitalização dese espaço público”, destacou.