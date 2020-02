Prefeitura alerta sobre cuidados com transporte escolar na volta às aulas

Niterói - Fevereiro é tempo de volta às aulas e a preocupação com o transporte escolar é recorrente. A Subsecretaria de Transportes de Niterói alerta que os pais precisam ficar atentos para não colocar os filhos em risco. Na vistoria anual do órgão em 2019, 145 veículos foram vistoriados e estão aptos a circular, entretanto há muitos carros que ainda não estão regularizados pela Prefeitura.

“Todo cuidado é pouco em se tratando de transporte de crianças. Esse ano abriremos o calendário já no primeiro trimestre e realizaremos fiscalizações ao longo de todo o ano letivo”, avisa o subsecretário municipal de Transportes, Murilo Moreira.

Ele cita regras importantes na hora de escolher quem vai levar e buscar a criança na escola: verifique se, no veículo, a placa é vermelha, se no centro do para-brisa dianteiro há um selo de vistoria anual e um outro selo de 60 km/h na traseira do veículo, se existe número de ordem NIT-E-0000 nas portas dianteiras e uma faixa amarela de 40cm em toda a extensão do carro. Além das normas externas, também é necessário que os pais conversem com seus filhos e os orientem sobre como se portar dentro dos veículos. É proibido o transporte de crianças no banco dianteiro, bem como o transporte de passageiros em pé. O uso de cinto de segurança é obrigatório em todos.

Os veículos que estiverem fora das normas serão multados no valor de 456,1 UFIRs. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro. Para verificar a situação do transporte do seu filho, entre em contato pelo telefone 2710-1134.

A NitTrans iniciou a sexta edição anual da campanha Volta Às Aulas, com ações voltadas à educação para o trânsito no ambiente e nos perímetros escolares de Niterói, com distribuição de material didático nas imediações das escolas, ações de conscientização nas ciclovias e ciclofaixas e um ciclo de palestras voltado para motoristas profissionais do transporte público. Serão realizadas ao longo de fevereiro palestras de educação para o trânsito para um público esperado de mil motoristas profissionais, com foco nos motoristas de ônibus da cidade. Serão abordados temas como a adoção de postura consciente no trânsito, com o objetivo de criar uma cultura de trânsito que prima pela cidadania, pela qualidade de vida e pela proteção ao meio ambiente.

“A campanha tem como objetivo fortalecer as ações de educação para o trânsito neste momento em que a rotina escolar é retomada após as férias. A educação desempenha o importante papel de formar o entendimento de que o trânsito tem a participação de todos; de sugerir a adoção de um comportamento prudente no trânsito; de orientar para a construção da percepção de risco para si e para outros quando as normas de trânsito são desobedecidas”, explica o presidente da NitTrans, coronel Paulo Afonso Cunha.