Secretaria de Educação programa Salão de Leitura e climatização de mais unidades

Niterói - Cerca de 30 mil alunos das 93 escolas da rede municipal de Niterói voltam às aulas nesta quinta-feira. Para garantir a segurança das crianças, a Prefeitura promete retomar os programas Travessia Segura e Ronda Escolar. Guardas municipais deverão fazer visitas às escolas diariamente, enquanto agentes da Niterói Trânsito e Transporte (Nittrans) estarão nos locais de maior movimento para orientar estudantes e motoristas. Para este ano, estão previstas a realização do quinto Salão da Leitura, a implementação de bibliotecas escolares, a transformação de laboratórios em ambientes digitais de aprendizagem, a conclusão do processo de climatização das unidades e a discussão do novo currículo da rede.

A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Flávia Monteiro de Barros Araújo, ressalta o momento de debater e propor ações que enfrentem os desafios existentes.



“Iniciamos 2020 com o Fórum de Diretores para intensificar o diálogo e fazer o melhor para que a rede cresça e se qualifique cada vez mais”, conta ela.

O presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bruno Ribeiro, destaca o projeto de expansão da rede.

“Este ano teremos duas novas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI): Vale Feliz e Capim Melado. A nossa prioridade é aumentar o número de vagas e oferecer uma educação pública de qualidade para os nossos alunos”, assegura ele.

A rede municipal de educação de Niterói conta com 93 unidades educacionais, sendo 43 de Educação Infantil (Umei) e 50 de Ensino Fundamental. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e a FME, o período de recesso do ano letivo de 2020 será entre os dias 16 e 31 de julho. Já o encerramento acontecerá em 17 de dezembro.