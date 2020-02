Patrulha Escolar da Guarda Municipal recomeça rondas com início do ano letivo

Niterói - A volta às aulas da Rede Municipal de Ensino na quinta-feira contou com o apoio de trinta agentes da Patrulha Escolar da Guarda Municipal, que, além de patrulharem o entorno das unidade, realizando o ordenamento urbano, também mediam conflitos e fazem palestras educativas.



“Quando chegamos ao local e encontramos alguma situação de conflito, acionamos o Conselho Tutelar quando necessário e, em alguns casos mais extremos, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente”, explica a coordenadora da Patrulha Escolar, a subinspetora Simone Fernandes Rodrigues.

Os agentes fazem o patrulhamento preventivo no entorno das escolas de segunda a sexta-feira das 7h às 22h30, usando viaturas com a devida identificação. Um sábado por mês, quando há dia letivo, as equipes também são mobilizadas. Em média, a patrulha permanece no mínimo por 30 minutos em cada colégio. Por mês são registradas de três a quatro ocorrências por mês, solicitadas por diretores de unidades em casos mais específicos.

Cinco veículos da Patrulha Escolar operam nos colégios do Município. Além disso, as rondas tem contado com o apoio da Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal, que utiliza mais três motos, duas bicicletas e uma viatura apoiando os guardas municipais durante a patrulha nos horários de saída de colégios. Além do patrulhamento preventivo, as equipes da Guarda Municipal realizam ainda palestras e atividades com alunos e professores sobre o perigo das drogas, bullying, violência escolar, educação no trânsito e até mesmo primeiros socorros.