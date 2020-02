Boa Esperança recebe investimento de R$ 25 milhões em contenção de encostas

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves anunciou que assinará nas próximas semanas a ordem de início das obras de contenção na comunidade Boa Esperança, em Piratininga, dando continuidade às intervenções que a Prefeitura está realizando na localidade. Em dezembro, foram iniciadas as obras de urbanização, com melhorias no acesso.

“A comunidade do Boa Esperança e todos nós sofremos com a fatalidade do rompimento do maciço. Já realizamos investimentos emergenciais de contenção que evitaram um desdobramento mais grave do problema. Este projeto de infraestrutura de encostas vai garantir, definitivamente, uma maior tranquilidade da população local e do entorno”, garante Neves.

Com investimento de R$25 milhões, o projeto de contenção contemplará três trechos da comunidade: dois deles onde ocorreu o rompimento do maciço, em 2018, e o terceiro próximo da área. Serão aplicadas técnicas de cortina atirantada e solo grampeado.

Em abril, a Prefeitura realizou, em caráter emergencial, investimento de R$ 2 milhões para o desmonte do bloco rochoso e limpeza da área. Em dezembro, tiveram início as intervenções para a urbanização da comunidade. Atualmente, sete trechos estão recebendo melhorias nos acessos, como por exemplo, a implantação de canaletas de drenagem, troca e concretagem dos pisos, regularização das escadas existentes, instalação de guarda-corpo, além de uma estabilização de talude, construção de uma área de convivência com brinquedos infantis e reforma da lixeira principal.

Até 2020, está previsto investimento do governo municipal da ordem de R$ 424 milhões no Plano Niterói Mais Resiliente, com ações nas áreas de gestão de riscos, fortalecimento da Defesa Civil, moradia e qualidade habitacional, política de resiliência e participação da sociedade, fiscalização e interdições. Em abril de 2019, o prefeito deu início a obras de contenção de encostas em mais 54 pontos da cidade, indicados pelos laudos da Defesa Civil e hierarquizados por mapeamento de risco. No total, a atual gestão fez aproximadamente 110 obras de contenção. Foram investidos mais de R$ 200 milhões em contenção de encostas em pontos como Grota do Surucucu, Morro do Estado, Morro do Palácio e Caramujo, entre outros locais em diferentes regiões de Niterói.