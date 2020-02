Guardas ambientais resgatam capivara em estacionamento de supermercado na R.O.

Niterói - Uma capivara com cerca de 30 quilos foi capturada na sexta-feira no estacionamento de um supermercado na Região Oceânica por agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal. O visitante inusitado circulava entre os carros quando os funcionários do estabelecimento entraram em contato com a Guarda Municipal através do número de telefone 153 (do Centro Integrado de Segurança Pública da cidade, o CISP), que enviou os guardas ambientais treinados para este tipo de ocorrência. O animal passou por uma avaliação e foi levado para a Zona de Amortecimento da Serra da Tiririca, em Itaipu.

A capivara foi vista pela primeira vez na madrugada de quinta-feira circulando no gramado do mercado, mas, como estava escuro, os funcionários acharam que se tratava de um cachorro.

“Ninguém sabe como ela veio parar aqui. O importante é que ela está bem, sem nenhum machucado, e foi reintegrada ao seu habitat natural, um local onde já existem outras de sua espécie", explicou Jociley Pereira, subinspetor da Guarda Ambiental.

A Coordenadoria ambiental da Guarda Municipal já resgatou mais de dois mil animais silvestres em Niterói em apenas um ano. Entre as espécies estão capivaras, corujas, gambás, tartarugas, cobras, gaviões, bichos-preguiça e tamanduás. Depois de contidos e capturados, os bichinhos passam por uma avaliação e, caso estejam bem, são reintegrados à Unidade de Conservação mais próxima. Em caso de ferimentos ou estado geral debilitado, são encaminhados para instituições parceiras como o Centro de Atendimento de Animais Marinhos, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres ou o Instituto Vital Brazil no caso de cobra venenosa.