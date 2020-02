Licitação para empresa que restaurará Ilha da Boa Viagem será em 17 de março

Niterói - A licitação para contratação da empresa que fará as obras de restauração do castelo, da capela Nossa Senhora da Boa Viagem e do fortim da Ilha da Boa Viagem acontecerá no dia 17 de março. O prazo para conclusão da obra é um ano a partir da ordem de início. Desde dezembro, a Ilha já recebe obras de contenção de encosta e melhoria dos acessos. Atualmente, o trabalho consiste na fase de sondagem, topografia, limpeza e preparo do terreno. Serão construídas estruturas estabilizadoras, além de pavimentação e acabamentos na Avenida General Milton Tavares de Souza. A previsão de término destas intervenções é junho.

A Prefeitura de Niterói apresentou, em 2019, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) o projeto executivo para a restauração, que foi aprovado pelo órgão. A Ilha da Boa Viagem abriga dois monumentos históricos: a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem e o fortim, ambos do século XVIII. Durante a Segunda Guerra Mundial e os anos 1940, também foram construídas mais duas muralhas, sendo uma delas semelhante a um pequeno castelo.

Em 2016, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) concedeu a anuência ao governo municipal, permitindo que o mesmo realize as intervenções no local. Na proposta inicial está prevista a reforma da capela mantendo sua estrutura original e criando uma melhor acessibilidade ao local, além de um banheiro. Para o fortim, também será mantida a estrutura original sendo feita a restauração necessária. Já no espaço conhecido como castelo, onde funcionam as atividades do Grupo Escoteiro Gaviões do Mar, a ideia é que seja feita a restauração da fachada, além da modernização da área interna. O local também poderá ganhar uma cafeteria e um ambiente cultural para exposições.



A Ilha de Boa Viagem se conecta ao continente por meio de uma ponte de concreto. Tombada como patrimônio natural e histórico, Boa Viagem tem edificações construídas no alto de uma escada de 127 degraus, o que o torna o local um destino curioso, com uma vista deslumbrante.