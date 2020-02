Prefeitura antecipa etapa de obra na Marquês para acelerar reabertura da via

Niterói - A Prefeitura pretende antecipar a conclusão da obra de drenagem na pista da Avenida Marquês do Paraná sentido Centro e ponte Rio-Niterói, no trecho em frente ao Hospital Icaraí. Por causa da intervenção, uma das faixas de rolamento está interditada. Os operários deverão trabalhar durante todo o final de semana para tentar reduzir o prazo inicialmente anunciado de 14 dias para as intervenções.

Para diminuir o impacto sobre o trânsito, os motoristas que seguem pela Marquês do Paraná em direção ao Centro e à ponte podem trafegar por uma faixa reversível por dentro do mergulhão Ângela Fernandes no período das 6h às 10h. A esses motoristas, a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade sugere que deem preferência à orla, evitando as avenidas Roberto Silveira e Marquês do Paraná.

“O ideal é que os carros sigam pela praia de Icaraí e pelo Ingá para chegar ao Centro e à ponte”, recomenda o secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier.

O desvio pelo túnel está sendo feito em uma faixa, com entrada dos carros antes do Hospital Icaraí e saída próxima ao quartel do Corpo de Bombeiros. Para quem segue no sentido Icaraí, onde estão sendo executadas a concretagem da ciclovia e a instalação do piso nas calçadas, o trânsito ficará em uma faixa durante esse período. Agentes de trânsito da Nittrans estarão posicionados nesses locais e em pontos estratégicos para orientar os motoristas.



Para quem vem da região Norte, a melhor opção é seguir pela Avenida Feliciano Sodré e pegar a Avenida Visconde do Rio Branco. Outra alternativa para motoristas com destino à ponte é utilizar o Bairro de Fátima, entrando pela Rua Athayde Parreiras (antes do Hospital Universitário Antonio Pedro), seguindo pela Rua Conselheiro Paulino com saída na Rua Andrade Pinto. Nessa esquina há uma faixa exclusiva que desemboca na Marquês de Paraná em direção à ponte.



A obra de alargamento da Marquês de Paraná faz parte do Plano de Mobilidade Urbana e melhorias da Prefeitura de Niterói, assim como o Túnel Charitas-Cafubá, na Região Oceânica, e a Transoceânica. O projeto de alargamento da via prevê a implantação de uma faixa exclusiva para ônibus em cada sentido da avenida, ciclovia bidirecional, parada de ônibus sobre o mergulhão Ângela Fernandes, nos mesmos moldes arquitetônicos das estações da Transoceânica, além de calçadas acessíveis dos dois lados da avenida, novo paisagismo, melhorias na drenagem, iluminação de LED e sinalização para pedestres.



Para a realização da obra, o Município desapropriou e demoliu mais de 50 imóveis no trecho entre as ruas Doutor Celestino e Miguel de Frias necessários ao alargamento da via e à implantação da ciclovia bidirecional. A reurbanização da Marquês do Paraná é a primeira obra realizada com recursos obtidos através do modelo de outorga onerosa, que financiará ações do processo de requalificação do Centro. Estão sendo utilizados cerca de R$ 12 milhões já pagos por investidores que tiveram seus projetos aprovados para a região central da cidade.