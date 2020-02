Inscrições para terceiro Fest Voice da Maturidade vão até dia 13 de março

Niterói - Vão até dia 13 de março as inscrições para o Fest Voice da Maturidade 2020, terceira edição de um evento de canto para a terceira idade promovido pela Secretaria do Idoso de Niterói. O festival é um dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura visando ampliar a inclusão e o bem-estar das pessoas acima de 60 anos.

Os interessados devem comparecer dentro do prazo ao Quiosque do Idoso, localizado no 3º piso do Niterói Shopping, no Centro, preencher o formulário online na página bit.ly/festvoice2020 ou enviar para o whatsapp 98776-1541 uma gravação de áudio ou vídeo cantando a música que pretende apresentar no evento. Os inscritos no Fest Voice deverão doar um pacote de fraldas geriátricas, que serão entregues posteriormente pela produção do festival a uma instituição para idosos na cidade.

“Acredito que estamos cumprindo um papel fundamental do poder público, que é desenvolver políticas para os idosos. Por isso debatemos, discutimos e criamos oportunidades para eles aproveitarem. Esse é o objetivo do Fest Voice da Maturidade e dos outros eventos organizados pela Secretaria. Queremos que os idosos possam se divertir e interagir. Existe muito a se fazer na terceira idade”, assegura o secretário municipal do Idoso, Beto Saad.

A competição será dividida em duas etapas: as eliminatórias, no dia 25 de março, quando serão ouvidos 24 candidatos e os 12 melhores selecionados disputarão a final, que acontece no dia 1º de abril na sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos. Os três melhores colocados ganham prêmios em dinheiro: R$ 1,5 mil ao vencedor, R$ 1 mil para o segundo colocado e R$ para o terceiro lugar.