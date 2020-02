CLIN comemora 30 anos sendo samba-enredo do bloco da associação dos servidores

Niterói - Nesta quarta-feira, a Associação dos Servidores da Companhia de Limpeza de Niterói (Asclin) desfila seu bloco em comemoração dos 30 anos da CLIN - data que é tema do samba-enredo deste ano. A exemplo dos anos anteriores, são esperados aproximadamente 500 foliões, entre funcionários e moradores da região de São Lourenço. A concentração está marcada paras 15h, em frente à sede da empresa, na Rua Indígena.

“É gratificante ver o quanto nossos funcionários amam e se dedicam à nossa empresa. O enredo fala de sentimentos importantes nos dias de hoje como a gratidão, o respeito, a união e o amor”, conta o presidente da CLIN, Luiz Carlos Fróes Garcia. No evento serão coroados o rei, a rainha e a princesa do bloco. A animação ficará a cargo das baterias das escolas de samba Acadêmicos do Cubango e Magnólia Brasil.

Como acontece em todos os anos, a equipe da reciclagem também participa da brincadeira confeccionando as alegorias e os adereços. Foram usados 700 CDs, 800 garrafas pets, 15kg de papelão e outros materiais recicláveis.

“O tema escolhido mostra o quanto a empresa é importante, não só para nós funcionários como também para os moradores de Niterói. E, a cada ano, nosso samba fica ainda melhor, graças aos compositores Bruno Braga e Flavinho Bento”, conta a presidente da Asclin, Dora Maciel, e a vice-presidente, Mary Tânia Cunha, ressaltando que, logo após a folia, a limpeza das ruas está garantida.

O bloco percorrerá as Ruas Manoel Lazari, Indígena, Marquês do Paraná e São Lourenço.

Letra do samba:



“É hora de agradecer,



quem fez por mim, faz por você



Amigos, parceiros, vêm junto sambar,



são 30 anos pra comemorar (2x)







Me dê a sua mão, no mutirão de amor,



saúde, trabalho,



respeito na base um conceito transformador



Fazendo um mundo diferente,



a gente pode evoluir,



e vê você sorrir.







Um abraço fraterno, um aperto de mão,



em primeiro lugar, a Clin segue dando lição (2x)







Enquanto o tempo não para,



a gente prepara, um novo amanhã,



o jovem aprendendo o passado e o presente,



numa só voz,



vamos plantar e colher o amor,



é fundamental,



escute as vozes do nosso coral,



cantando em nosso Carnaval.”