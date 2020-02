Operação de carnaval envolverá 3.500 agentes de trânsito, limpeza e segurança

Niterói – A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) finalizou o esquema operacional para o carnaval na cidade. Cerca de 3.500 pessoas, incluindo agentes públicos e prestadores de serviços, trabalharão na organização e realização dos blocos, carnavais de bairros e no desfile oficial da Rua da Conceição, no Centro, que será nos dias 23, 24 e 25 a partir das 19h. A força tarefa também conta com funcionários das secretarias de Ordem Pública (Seop), Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Culturas, e Defesa Civil, a Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans), Fundação Municipal de Saúde (FMS), Fundação de Arte de Niterói (FAN) e Coordenadoria Geral de Eventos.

Na área de segurança, mais de 1.600 agentes da Prefeitura e do Governo do Estado estarão nas ruas de forma integrada com os policiais militares – 1.031 PMs farão o policiamento ostensivo nas ruas da cidade. A Seop disponibilizará 620 profissionais, entre agentes e guardas municipais, que atuarão na área oficial do desfile, além de apoio a ações de ordenamento. A Guarda Municipal também atuará com ações preventivas nos bairros e em locais de maior concentração de veículos e com equipes volantes circulando os locais.

Em casos de emergência, a população pode acionar a Polícia Militar através do número 190 ou entrar em contato com o 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), de onde os guardas municipais acompanham as ocorrências pelas câmeras e acionam a força de segurança mais próxima.



O CISP Móvel, um micro-ônibus equipado com sete câmeras de vigilância e conectado às mais de 500 câmeras do Centro, vai reforçar o monitoramento em pontos estratégicos. Os pais ou responsáveis por menores de idade também poderão fazer o cadastro e colocar pulseiras de identificação nas crianças na unidade.



A chave da cidade será entregue ao Rei Momo neste sábado, dia 22, às 11h, durante a lavagem da Rua da Conceição, contando com a participação da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2020 e do desfile do bloco Cordão do Bola Branca.

A logística para o desfile oficial das escolas de samba locais na Rua da Conceição contará com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) por meio de duas ambulâncias avançadas e um posto médico com quatro macas. A Defesa Civil vai vistoriar a estrutura dos carros alegóricos antes do desfile. A apuração da agremiação campeã será no dia 27, no Clube Canto do Rio, a partir das 15h.



A NitTrans realizará uma operação especial que prevê alterações viárias no trânsito, em apoio aos desfiles das escolas de samba e aos blocos que acontecem em Niterói até o dia 26 de fevereiro. Durante este período, 50 agentes e operadores de trânsito atuarão nas ações planejadas, com apoio de quatro viaturas, quatro motocicletas e quatro reboques para emergências. As principais alterações viárias acontecerão na Rua da Conceição e entorno.



No período entre 22 e 26 de fevereiro, o trânsito ficará interditado na Rua da Conceição, no trecho entre a Avenida Visconde do Rio Branco e Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro entre 16h e 4h do dia seguinte, para a realização dos desfiles. As arquibancadas para o desfile começam a ser montadas na noite de quarta-feira, 19, e uma faixa de rolamento da Rua da Conceição será interditada ao trânsito.



A partir das 22h do sábado, haverá proibição de estacionamento no lado esquerdo da Rua da Conceição, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, até as 15h do dia 26, quarta-feira de cinzas.



No entorno da Rua da Conceição também haverá interdições. Ficarão fechadas a Rua Almirante Tefé, no trecho entre Amaral Peixoto e a Rua José Clemente, e a Travessa Alberto Vitor, no trecho entre as ruas da Conceição e José Clemente, das 16h do dia 22 às 15h do dia 26.



Também ficarão interditadas ao trânsito as seguintes vias: Rua Maestro Felício Toledo, no trecho entre Amaral Peixoto e Rua da Conceição, Travessa Acadêmico Walter Gonçalves e Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, no trecho entre Amaral Peixoto e Rua da Conceição, das 13h do dia 22 às 15h do dia 26.



Interdições parciais acontecerão nas duas principais vias do Centro. Uma faixa de rolamento será interditada na Avenida Visconde do Rio Branco, no trecho entre a Rua da Conceição e a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, sentido Ponta D'Areia, e duas faixas na Amaral Peixoto, no trecho entre as ruas Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e a Visconde do Rio Branco, das 15h do sábado às 15h do dia 26, quarta-feira.



Já durante os eventos e blocos realizados pelos bairros da cidade, a NiTrans estará presente e atuará para garantir a fluidez no trânsito no entorno. O carnaval que acontece tradicionalmente na Avenida Central Ewerton Xavier contará com esquema especial de trânsito.

Por sua vez, a CLIN organizou um esquema especial para o carnaval, com o intuito de agilizar a limpeza nas vias públicas da cidade após a passagem dos blocos e escolas de samba. Foram escalados 540 funcionários, que trabalharão em três turnos nas vias onde haverá desfile e carnaval de rua. A companhia também disponibilizará um caminhão-pipa com água de reuso, dois equipamentos compactadores, seis caminhões basculantes, 120 contêineres, entre outros materiais utilizados para auxiliar na remoção dos resíduos. A limpeza noturna das praias receberá o reforço de 22 funcionários durante os dias de folia. Vale lembrar que os serviços de rotina, como coleta domiciliar e varrição, não sofrerão alteração durante o carnaval.



Toda a rede de saúde de urgência e emergência funcionará em alerta, 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. O Samu estará de prontidão com a frota completa.





PREFEITURA DE NITERÓI COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO





Prefeitura de Niterói terá operação especial no carnaval 2020





Cerca de 3.500 agentes estarão trabalhando na organização da folia, 1600 deles na área de segurança





19/02/2020 – A Prefeitura de Niterói, através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), finalizou na manhã desta quarta-feira (19) o esquema operacional que será empregado para dar mais tranquilidade a quem vai passar o carnaval na cidade. Cerca de 3.500 pessoas, incluindo agentes públicos e prestadores de serviços, trabalharão na organização e realização dos blocos, carnavais de bairros e no desfile oficial da Rua da Conceição, no Centro, que será nos dias 23, 24 e 25 a partir das 19h. A força tarefa também conta com funcionários das secretarias de Ordem Pública (Seop), Conservação e Serviços Públicos, Culturas, e Defesa Civil, Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans), Fundação Municipal de Saúde, Fundação de Arte de Niterói e Coordenadoria Geral de Eventos.





Na área de segurança, mais de 1.600 agentes da Prefeitura e do Governo do Estado estarão nas ruas. A Seop disponibilizará cerca de 620 profissionais, entre agentes e guardas municipais, que atuarão na área oficial do desfile, além de apoio a ações de ordenamento. A Guarda Municipal também atuará com ações preventivas nos bairros e em locais de maior concentração de veículos e com equipes volantes circulando os locais. Os agentes municipais trabalharão de forma integrada com os policiais militares – 1.031 PMs farão o policiamento ostensivo nas ruas da cidade.



Em casos de emergência a população pode acionar a Polícia Militar através do número 190 ou entrar em contato com o 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), de onde os guardas municipais podem acompanhar a ocorrência pelas câmeras e acionar a força de segurança mais próxima.



O Cisp Móvel, um micro-ônibus equipado com sete câmeras de vigilância e conectado às mais de 500 câmeras do Centro, vai reforçar o monitoramento em pontos estratégicos. Os pais ou responsáveis por menores de idade também poderão fazer o cadastro e colocar pulseiras de identificação nas crianças na unidade.



Rua da Conceição – A chave da cidade será entregue ao Rei Momo no próximo sábado, dia 22, às 11h, durante a lavagem da Rua da Conceição, contando com a participação da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2020 e do desfile do bloco Cordão do Bola Branca. O desfile oficial acontece nos dias 23, 24 e 25, a partir das 19h. A organização do evento é Neltur.



A logística para o desfile contará com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) que estará com duas ambulâncias avançadas e um posto médico com quatro macas. A Defesa Civil vai vistoriar a estrutura dos carros alegóricos antes do desfile.



A apuração do desfile em Niterói será no dia 27, no Clube Canto do Rio, a partir das 15h.



Trânsito – A NitTrans realizará uma operação especial que prevê alterações viárias no trânsito, em apoio aos desfiles das escolas de samba e aos blocos que acontecem em Niterói até o dia 26 de fevereiro. Durante este período, 50 agentes e operadores de trânsito atuarão nas ações planejadas, com apoio de quatro viaturas, quatro motocicletas e quatro reboques para emergências. As principais alterações viárias acontecerão na Rua da Conceição e entorno.



No período entre 22 e 26 de fevereiro, o trânsito ficará interditado na Rua da Conceição, trecho entre a Avenida Visconde do Rio Branco e Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro entre às 16h até as 4h do dia seguinte, para a realização dos desfiles. As arquibancadas para o desfile começam a ser montadas na noite de quarta-feira, 19, e uma faixa de rolamento da Rua da Conceição será interditada ao trânsito.



A partir das 22h do dia 22, sábado, haverá proibição de estacionamento no lado esquerdo da Rua da Conceição, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, até as 15h do dia 26, quarta-feira de cinzas.



No entorno da Rua da Conceição também haverá interdições. Ficarão fechadas a Rua Almirante Teffé, no trecho entre Amaral Peixoto e a Rua José Clemente, e a Travessa Alberto Vitor, no trecho entre as ruas da Conceição e José Clemente, das 16h do dia 22 às 15h do dia 26.



Também ficarão interditadas ao trânsito as seguintes vias: Rua Maestro Felício Toledo, no trecho entre Amaral Peixoto e Rua da Conceição, Travessa Acadêmico Walter Gonçalves e Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, no trecho entre Amaral Peixoto e Rua da Conceição, das 13h do dia 22 às 15h do dia 26.



Interdições parciais acontecerão nas duas principais vias do Centro. Uma faixa de rolamento será interditada na Avenida Visconde do Rio Branco, no trecho entre a Rua da Conceição e a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, sentido Ponta D'Areia, e duas faixas na Amaral Peixoto, no trecho entre a Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e a Visconde do Rio Branco, das 15h do sábado às 15h do dia 26, quarta-feira.



Já durante os eventos e blocos realizados pelos bairros da cidade, a NiTrans estará presente e atuará para garantir a fluidez no trânsito no entorno. O carnaval que acontece tradicionalmente na Avenida Central Ewerton Xavier contará com esquema especial de trânsito.