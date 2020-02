Drenagem e pavimentação do bairro Santo Antonio deverão evitar enchentes

Niterói – Iniciadas no ano passado, as obras de reurbanização do bairro Santo Antônio pretendem minimizar os problemas das enchentes históricas naquela área. As melhorias de infraestrutura urbana, drenagem e pavimentação em 24 ruas e mais de 13km de vias receberam investimento de mais de R$ 52 milhões, 33% a menos que o valor previsto no edital de licitação. O Consórcio Bairro Santo Antônio, vencedor da concorrência pública, estima finalizar as obras no segundo semestre deste ano, diminuindo o prazo inicial de 24 para 17 meses.



No projeto está incluída a implantação de rede de drenagem nas bacias 02 (entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes, Condomínio Ubá III e Av. São Gualter) e 03 (entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes, ruas Átila Nunes e Jornalista Sidney Correa e Av. Almirante Tamandaré). Essas intervenções começarão pela drenagem da bacia 02, que realizará o deságue das águas pluviais para a nova galeria da Av. Almirante Tamandaré, implantada com as obras da Transoceânica.