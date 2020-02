Fim da reversível do mergulhão da Marquês de Paraná é antecipada para sábado

Niterói - A operação reversível de trânsito no mergulhão Ângela Fernandes, na Avenida Marquês do Paraná, deixará de ser realizada a partir deste sábado. A previsão inicial para encerramento da operação, em 25 de fevereiro, foi antecipada em razão do bom andamento da obra no trecho da via na altura do Hospital Universitário Antônio Pedro.

Nesta sexta-feira, a faixa reversível foi montada pela última vez, entre 6h e 10h, pelos operadores de trânsito da Nittrans. Com o fim da operação a partir do sábado de Carnaval, o trânsito no sentido Centro e ponte Rio-Niterói volta a circular normalmente. Já a reversível montada pela manhã na Praia de Icaraí continua funcionando das 6h às 11h e serve como rota alternativa para quem segue para o Ingá, Boa Viagem, Gragoatá e Centro, enquanto a faixa de fluxo invertido da Avenida Roberto Silveira continua funcionando das 16h às 21h nos dias úteis e das 11h às 15h aos sábados.