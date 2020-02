Empresas de ônibus distribuem 36 mil preservativos no Terminal Rodoviário

Niterói - Seis empresas de ônibus distribuirão 35 mil preservativos masculinos e outros mil femininos para os foliões que passarem pelo Terminal Rodoviário João Goulart, durante o Carnaval, nas plataformas azul, amarela, roxa e vermelha . Mais de mil coletivos da Rio Ita, Auto Ônibus Fagundes, Rio Minho, Expresso Rio de Janeiro, Expresso Tanguá e Tanguaense, que operam linhas entre as cidades da Região Metropolitana do Rio e a Baixada Fluminense (Niterói e mais sete municípios), vão divulgar no período a campanha de conscientização Operação Carnaval Seguro.

A ação abordará temas como o respeito à diversidade, o uso de preservativos e do protetor solar, a importância da hidratação e de não abusar do álcool, bem como mensagens de combate à violência, seja nas ruas, nos blocos e no trânsito. Em cada cartaz da campanha, um trecho de uma marchinha conhecida é lembrado, mostrando de forma divertida e bem humorada aos passageiros como curtir o período do carnaval em paz, com responsabilidade, respeito e segurança.

Além da campanha Operação Carnaval Seguro, as empresas Rio Ita e Auto Ônibus Fagundes vão operar as linhas que ligam Niterói e Rio de Janeiro a São Gonçalo e Itaboraí atendendo à movimentação de passageiros que vão se deslocar para os principais blocos, como o Cordão do Bola Preta (no próximo sábado, no centro do Rio). Além disso, para as ligações entre Itaboraí e Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito e Saquarema, na Região dos Lagos, a Rio Ita prevê operar com ônibus extras, atendendo à alta demanda de passageiros nessa época do ano.