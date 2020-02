Diogo Nogueira leva samba de primeira grandeza ao palco do Teatro Municipal

Niterói - Diogo Nogueira volta ao palco do Teatro Municipal João Caetano no dia 4 de março, quarta-feira, às 19h, depois do sucesso de seus shows no mesmo local em 2019. Dessa vez, ele contará com as participações de Zé Katimba e Inácio Rios, duas gerações da mesma família no samba. Com 90 minutos de duração e classificação etária livre, o espetáculo custa R$ 30. Mais informações pelo telefone 2620-1624.

Com 11 anos de carreira, Diogo Nogueira é um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual. Artista multimídia, estreou como ator em 2015 no musical “SamBRA” e como apresentador no programa “Samba na Gamboa” exibido pela TV Brasil e reprisado na TV Cultura. Comandou o programa semanal de rádio “Batukada Boa”, com uma roda de samba ao vivo na Transcontinental de São Paulo. Em novembro começou uma nova roda de samba, desta vez no Viaduto de Madureira no Rio de Janeiro, chamado “Samba de Rua”. E em meio a tudo isso ainda encontrou tempo para participar da última edição do “Show dos Famosos”, quadro do "Domingão do Faustão", da TV Globo, onde interpretou artistas díspares como Beto Barbosa, Cauby Peixoto, Michael Bublé, Angela Ro Ro, Nelson Gonçalves e Ray Charles, ficando em segundo lugar.

Filho de um dos maiores sambistas do país, o cantor e compositor João Nogueira, cresceu embalado por choros, sambas e muito batuque em cantorias promovidas em sua casa pela nata da MPB e do samba. Queria ser jogador de futebol, mas uma lesão no joelho o tirou dos campos, o que o fez mudar de ideia, e a música popular brasileira ganhou um grande artilheiro. Com mais de um milhão de cópias vendidas de seus CDs e DVDs, foi indicado ao Grammy Latino por todos os seus álbuns - prêmio que venceu por duas vezes. Sua discografia rendeu-lhe seis discos de ouro, três DVDs de ouro, dois de platina e um de platina dupla.



O cantor e compositor Inácio Rios, 35 anos, é filho do compositor Zé Katimba, autor de grandes sucessos e um dos fundadores da Imperatriz Leopoldinense. Inácio acompanhava o pai desde pequeno e com ele, aos oito anos, fez sua estreia em um CD da Sony Music que reunia os melhores sambas de enredo daquela agremiação. Quatro anos depois, foi convidado por Martinho da Vila para interpretar duas faixas no CD “Butiquim do Martinho” em que o destaque foi a parceria com o pai na música “Se Deus Quiser”. Ainda em 1997, com doze anos, recebeu o prêmio Revelação da MPB da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB). Aos dezenove anos, tornou-se um dos mais jovens campeões de samba-enredo da história do Carnaval carioca, desfilando com letra de sua autoria na Mocidade Independente de Padre Miguel. Inácio integrou a banda de Martinho da Vila (97/98), Jorge Aragão (2010/2014) e Diogo Nogueira (2014/2016).



Zé Katimba foi, em 1959, um dos fundadores da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Começou como puxador de corda e hoje é o compositor que mais ganhou sambas de enredo na escola. Na época da ditadura militar, seu talento junto com Martinho da Vila - seu principal parceiro - prestou grande contribuição à música de protesto contra as restrições democráticas. Com mais de 800 composições gravadas, também figuram como seus parceiros João Nogueira, João Donato, Jorge Aragão, Toninho Geraes, Carlos Colla, Agepê e muitos outros. Entre seus maiores sucessos estão "O teu cabelo não nega", “Martim Cererê”, “Do Jeito Que O Rei Mandou”, “Tá Delícia, Tá Gostoso” e "Recriando a criação". As músicas de Katimba ganharam voz com: Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Emílio Santiago, Elymar Santos, Demônios da Garoa, João Nogueira, Agepê, Simone, Julio Iglesias, Alcione, Leci Brandão, Elza Soares, Jorge Aragão, além lógico, dele próprio. Na década de 70, virou personagem da novela "Bandeira Dois", escrita por Dias Gomes para a Rede Globo, interpretado por Grande Otelo.