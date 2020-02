Niterói - Em uma disputa acirrada onde saiu vencedora a Imperatriz Leopoldinense - que desfilará no ano que vem no Grupo Especial do carnaval carioca - as escolas de samba niteroienses Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos do Sossego ficaram respectivamente em quinto e oitavo lugares no ranking do campeonato do Grupo de Acesso. A Porto da Pedra, da vizinha São Gonçalo, ficou em terceiro. Nesta mesma disputa, ficaram nos dois últimos lugares a Renascer de Jacarepaguá e a Acadêmicos da Rocinha, agremiações do Rio de Janeiro que foram rebaixadas para a Série B. Os votos foram apurados na tarde da quarta-feira de cinzas.

A Acadêmicos do Cubango apresentou o enredo "A Voz da Liberdade". A escola é presidida por Rogério Belisário e tem como carnavalescos Raphael Torres e Alexandre Rangel. Na apresentação deste ano, chamou a atenção a musa Flávia Aguiar, de 20 anos, que desfilou grávida de nove meses. Sua estreia na apoteose do samba foi na barriga da mãe, Cristina Preta.

Já a Acadêmicos do Sossego, presidida por Hugo Junior, tem como mestre de bateria Laion Jorge e a rainha Celi Costa, além do intérprete Nêgo. O tema da azul e branca do Largo da Batalha neste ano foram "Os Tambores de Olokun".