Prefeito e família vão à quadra da Viradouro celebrar título com a população

Niterói - A quadra da escola de samba niteroiense Unidos do Viradouro, no Barreto, lotou de integrantes e público em geral na noite de quarta-feira após a apuração dos votos e o anúncio da vitória da vermelha e branca no Carnaval 2020. Também presente na comemoração do título, o prefeito Rodrigo Neves, acompanhado da família, declarou que o investimento da Prefeitura de Niterói ajudou a agremiação a conquistar o bicampeonato. Ele destaca que o Carnaval é a maior festa popular do mundo, que gera emprego e renda e movimenta a economia da cidade e do estado do Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Niterói patrocinou as escolas de samba e o carnaval de rua da cidade: o desfile da Rua da Conceição recebeu R$ 2,5 milhões para as 31 agremiações do município; a Unidos do Viradouro teve à disposição outros R$ 2,5 milhões; a Acadêmicos do Cubango recebeu R$ 1,8 milhão e a Acadêmicos do Sossego, R$ 1 milhão.

“Niterói tem o melhor carnaval do Rio de Janeiro, depois da Sapucaí, que precisa ser apoiado pela Prefeitura porque promove o desenvolvimento. Além da parte econômica, é uma festa que desperta e fortalece a identidade do nosso povo pela sua característica da cultura popular. Nós investimos pesado nas mais diferentes expressões culturais de Niterói, e o campeonato da Viradouro coroa a importância que damos nesse quesito, sem prejuízo dos cuidados com a Saúde, Educação e Segurança Pública. É hora de festejar essa conquista da escola e do povo de Niterói. A escola e todos os integrantes estão de parabéns pelo carnaval lindo que mostraram na Avenida, assim como todas as escolas que proporcionaram um espetáculo inesquecível nas ruas de Niterói”, exclamou Rodrigo Neves.