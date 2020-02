Sandra de Sá canta Elza Soares no Teatro da UFF em show intimista e emocionante

Niterói - "Sandra de Sá & Elas - O Baile" é o nome do show que a premiada compositora e cantora Sandra de Sá apresenta no Teatro da UFF no dia 08 de março, às 19h, abrindo a programação especial do mês da mulher. Ela brilhou este ano na Sapucaí assinando o samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel que homenageou Elza Soares. O repertório terá muitos ritmos, com pitadas de MPB, soul, samba e funk.

No show de quinta-feira em Niterói, Sandra convida as cantoras Nanda Fellyx e Simone Malafaia para interpretar clássicos do seu repertório, como "Retratos e canções", "Vale tudo", "Joga fora", "Bye bye tristeza" e "Olhos coloridos", em um show com muita emoção e talento. As intérpretes foram descobertas pela própria Sandra em projetos de espetáculos anteriores e vêm se apresentando com a “Rainha do Soul Brasileiro” em vários shows pelo Brasil. O trio promete fazer um show intimista, calçado na voz, no baixo, violão/guitarra e percussão.



Com 90 minutos de duração e classificação a partir dos 10 anos de idade, o espetáculo custa R$ 50 a inteira, com venda de meia-entrada para estudantes e idosos. O Teatro da UFF fica na Rua Miguel de Frias nº 9, Icaraí.