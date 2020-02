Show de Emicida em São Domingos propõe conexões humanas e amor em onze músicas

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no primeiro fim de semana de março, dias 7 e 8, às 20h, o rapper Emicida lançando seu mais novo trabalho, "AmarElo", em cujas 11 faixas o cantor e compositor exalta as coisas simples da vida e conecta as pessoas pelo que elas têm em comum, tendo o amor como ponte. No repertório, estão canções do CD como "Principia", "A Ordem Natural das Coisas", "Pequenas Alegrias da Vida Adulta", "Paisagem", "Cananéia", "Ilha Comprida", "Ismália", "Eminência Parda" e "Silêncio", além de clássicos de sua carreira que nunca ficam de fora.

Tendo o rap como fio condutor, Emicida optou por escrever como quem manda cartas de amor propondo um olhar sobre a grandeza da humanidade. Com o título inspirado em um poema de Paulo Leminski ("amar é um elo | entre o azul | e o amarelo"), o artista busca reunir heranças, referências e particularidades encontradas na magnitude da música brasileira e aplicar a elas olhares e aprendizados que acumulou desde o lançamento da sua primeira (e clássica) mixtape "Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe" (2009).



O artista soma o clássico ao moderno em uma incursão que ele ousa chamar de neo-samba.

"O rap é compreendido por um estereótipo que é o mesmo dado às pessoas pretas, como a raiva e a pobreza. Muitas vezes, o discurso das músicas corroborou com isso. Por mais que a denúncia seja valiosa, ela achata a experiência e não faz justiça a tudo o que somos. Em 'AmarElo', a gente foge desse espectro previsível do que o rap pode ser", explica Emicida.