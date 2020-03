Jane Duboc e Dóris Monteiro apresentam 'Mulheres com Bossa' pelo mês da mulher

Niterói - Jane Duboc e Dóris Monteiro, dois grandes nomes femininos de diferentes gerações da música brasileira, unem-se no show “Mulheres com Bossa”, abrindo as comemorações do mês da mulher, no Teatro da UFF dia 11 às 19h. O show dura 80 minutos, tem classificação etária livre e custa R$ 60 (com meia-entrada para estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais).

O refinado repertório conta com clássicos de Tom Jobim, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli, Tito Madi e João Gilberto, além de sucessos da carreira de ambas. Acompanham-nas os músicos André Gonçalves (violão), Jefferson Horta (contrabaixo) e Moacir Neves (bateria).