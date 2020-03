O universo pop, surreal e digital de Diego Moura em cartaz na Galeria La Salle

Niterói - Dono de um método próprio e original de concepção de projeto e pintura, o artista plástico Diego Moura leva nesta terça-feira a sua famosa exposição "Um Dedo de Arte - Do Digital ao Orgânico" à Galeria La Salle. A vernissage de abertura será às 19h30. Com curadoria de Angelina Accetta, a mostra fica em cartaz até 29 de abril e pode ser apreciada de segunda a sexta-feira das 9h às 20h.



São 22 telas - sendo sete inéditas no Rio, apresentadas somente em São Paulo no ano passado - com personalidades da música como Rita Lee, Elton John, Freddie Mercury, Amy Winehouse, David Bowie, Madonna, Anita, Cazuza e Lady Gaga. Esta última, por exemplo, conheceu seu retrato feito por Diego através do Instagram e envidou esforços para achar o artista e adquirir o quadro.



As obras são planejadas no bloco de notas do celular, onde estuda e seleciona formas e cores, e depois pintadas em tela com múltiplas e fortes cores delineando contornos humanos de traços fisionômicos surreais, de grandes olhos e bocas que saltam dos rostos. Além de famosos facilmente identificáveis, o pintor também retrata pessoas comuns, frutos de sua observação do cotidiano, como "A menina do cabelo azul" e "O homem da noite". "O homem do Brooklyn", criada em sua última viagem a Nova Iorque, é a maior tela que já pintou, com dois metros de largura.



A arte pop ultra colorida e de base digital de Diego Moura, gonçalense de 30 anos formado em Design Gráfico, vem ganhando projeção nacional desde 2015, quando propôs a inovação do processo criativo e a humanização da tecnologia. Pelas redes sociais já exportou obras para vários países, como Estados Unidos e Índia, além da Europa. No Brasil, inúmeros escritórios decoram suas paredes com pinturas deste artista inovador. Ultimamente, ele tem retratado também figuras que representam bandeiras sociais comumente discriminadas, como gays, feministas e negros de cabelo black power.



"Meu trabalho nasce dos meus sonhos, das minhas leituras de livros, matérias de jornais e do meu contato com o mundo. Gosto de ler as pessoas e de decodificá-las com os meus traços. Distorço as formas para prender o olhar e provocar reflexão”, explica ele, que desde 2018 ilustra as camisas da loja oficial de Notorious Big, rapper americano falecido em 1997, cuja filha Tyanna entrou em contato com Diego pela internet para fechar a parceria.



A Galeria La Salle fica na Rua Gastão Gonçalves nº 79, Santa Rosa - tel. 2199-6629. A entrada é gratuita e a classificação etária é livre.