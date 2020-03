Inteligência emocional é tema de conferência e treinamento do Iled no Hotel H

Niterói - O Instituto Latino de Excelência e Desenvolvimento (Iled) promoverá nos dias 25 e 26 de abril, no H Hotel, o "W Conference", um treinamento intenso de inteligência emocional, com mais de 20 horas de duração, que abrangerá palestras, exercícios e dinâmicas vivenciais direcionadas tanto para a esfera do desenvolvimento pessoal quanto para aspectos profissionais. Informações sobre inscrições e valores pelo telefone/whatsapp 96829-2426.

Como prévia rápida para apresentar o conteúdo do treinamento ao público que desconhece o tema inteligência emocional, a entidade oferecerá na próxima segunda-feira, às 20h, a curta palestra "Como mudar a história da sua vida em cinco passos", com Jobson Pereira do Nascimento, no salão do Hotel Solar do Amanhecer, em Charitas. A entrada custa apenas a doação de um quilo de alimento não perecível. O telefone de contato para inscrição é o mesmo da conferência do mês que vem.

Segundo pesquisa recentemente publicada pelo Linked'In, principal rede digital profissional do mundo, a inteligência emocional é considerada atualmente uma das cinco habilidades comportamentais mais requisitadas no universo corporativo, sendo um diferencial decisivo no momento de contratações e promoções, sobretudo para cargos de ponta e funções de liderança.