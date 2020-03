Barcas celebram Dia Internacional da Mulher com tripulação totalmente feminina

Niterói - Nesta sexta-feira, antevéspera do Dia Internacional da Mulher (08/03), uma das embarcações da CCR Barcas na Estação Arariboia (linha Niterói-Rio-Niterói) será operada por uma tripulação exclusivamente feminina. A ação é para comemorar a data, chamando a atenção da população para o empoderamento feminino através da ocupação de espaços profissionais e sociais. A equipe formada por oito tripulantes mulheres (comandante, imediato, chefe de máquina e marinheiras) vai conduzir o catamarã social modelo HC18 das 11h às 18h.

O número de mulheres trabalhando na operação do transporte aquaviário cresceu 25% de 2013 para cá, sendo que esse índice é ainda maior no quadro de comandantes de embarcações. Enquanto em 2013 elas eram quatro, hoje a empresa tem oito mulheres no comando dos barcos.