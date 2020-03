Elymar Santos faz 30 anos de carreira com show no Teatro Municipal dias 6 a 8

Niterói - O Teatro Municipal João Caetano recebe desta sexta até domingo o cantor Elymar Santos, que apresentará "Elymar 30 Anos", espetáculo que comemora os 30 anos do primeiro show que alavancou sua carreira. No espetáculo, o artista mescla antigos sucessos, como "Escancarando de vez", "Taras e manias", "Gruda em mim" e outros, a grandes sucessos que marcaram sua trajetória, como "Tango pra Tereza", "Como nossos pais" e "Agonia".

As apresentações acontecem nesta sexta-feira às 20h, no sábado às 19h e domingo às 18h. O ingresso custa R$ 100 (com direito à meia entrada os estudantes, os idosos e os portadores de necessidades especiais, todos devidamente documentados). A duração do show é de 120 minutos e a classificação etária é livre. O Teatro Municipal fica na Rua XV de Novembro nº 35, Centro (em frente ao Plaza Shopping). O telefone para maiores informações é 2620-1624.



Criado no Complexo do Alemão, Elymar trabalhou como ajudante de feira e cantor de churrascaria, entre outras atividades, antes de se consagrar no meio dos maiores nomes da MPB. Até que em 1985 ele resolveu alugar o Canecão, mais famosa casa de shows do país na época, contraindo uma dívida de antigos 40 mil cruzeiros (o equivalente hoje a R$ 200 mil) - dívida que saldou com a bilheteria daquela mesma noite. A seu favor, Elymar tinha algumas aparições no "Cassino do Chacrinha" e em "A Grande Chance", programa da extinta TV Tupi apresentado por Flávio Cavalcante. Naqueles dias, Maria Bethânia fazia uma temporada no local. No segundo show dele, a cantora estava na plateia e fez questão de ir até o camarim cumprimentá-lo. Um ano depois, chegava às lojas seu primeiro LP: "Elymar no Canecão".



Em 1988, Elymar participou do musical "Evita", em São Paulo, no papel de Che Guevara, cuja atuação lhe rendeu o prêmio de melhor ator. O primeiro a apostar no sucesso do artista foi Cauby Peixoto. Os dois viraram amigos. Já um artista consagrado, em outubro de 2016 comemorou aniversário com a gravação de um DVD no Vivo Rio, que teve as participações de Alcione, Dudu Nobre, Mumuzinho, Fundo de Quintal, Imperatriz Leopoldinense, Roberta Miranda, Neguinho da Beija-Flor, Diogo Nogueira, Leny Andrade, Ivete Sangalo, Padre Omar, Altay Veloso, Alexandre Pires, Cezinha do Acordeon, Fafá de Belém e Zeca Pagodinho.



O samba sempre caminhou lado a lado com esse leopoldinense de coração. Em 2014 Elymar assinou, em parceria com mais quatro amigos, a composição "Arthur X: O Reino do Galinho de Ouro na Corte da Imperatriz", que homenageou o jogador Zico na Marques de Sapucaí. Em 2019, o cantor ganhou novamente o samba que a Imperatriz desfilou: "Me dá um dinheiro aí". Ele próprio já havia sido enredo das escolas cariocas Em Cima da Hora (1991) e Império da Tijuca (1998) e das agremiações paulistas Camisa Verde (1999) e Acadêmicos do Tucuruvi (2000). Em 2010, recebeu um prêmio do mundo do samba. O troféu, que levava seu nome, foi entregue pela ala de compositores da escola de samba carioca União da Ilha do Governador.